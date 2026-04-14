安藤優子「オット飯」＆冷蔵庫にあるもので作った2日分の食事公開「料亭みたいでおしゃれ」「ご主人の料理のクオリティ高くて憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】キャスターの安藤優子が4月13日、自身のInstagramを更新。夫が作った日と冷蔵庫にあるもので作った日の2日分の食事を公開した。
【写真】67歳ベテランキャスター「器が凝ってて華やか」肉料理・サラダなど夫の手料理並ぶ食卓
安藤は「オット飯」とコメントし、肉料理やサラダなどが並んだ食卓を公開。さらに「ワカモノの来客も居て、パスタが2種類！」と夫が作ったという蛸とそら豆のパスタ、大根おろしのパスタの2種類のパスタの写真も投稿し、「とりわけ蛸とそら豆のフェットチーネは絶品でした」と感想を記した。
また、「デスクワークも溜まっていたので、買い物にも行けず、またまた冷蔵庫をさらいました（笑）」と翌日の食事も公開。「ちょっぴりのお塩とホワイトビネガー、オリーブオイルで和えて、チーズをたっぷり。これ最高のレシピです」という筍の穂先と生ハムのサラダ仕立て、残っていたキャベツで作ったコールスロー、「ホワイトアスパラはもう絶滅寸前を冷蔵庫から救出。しっかり茹でて、半熟卵とマヨネーズのソースをたっぷりかけました」というホワイトアスパラガスの料理、辛子を添えた鰹の漬けが並んだ食卓とそれぞれの料理の写真を投稿し、「サーモンとアボカドのサラダも作ったのですが、食べ始めてから写真撮るのを忘れていたことに気づいた（笑）〆は筍ご飯。茹でた筍一本を使い回して充実したご飯となりました」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ご主人の料理のクオリティ高くて憧れ」「器が凝ってて華やか」「冷蔵庫にあるもので作ったとは思えない豪華さ」「料理上手」「料亭みたいでおしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】67歳ベテランキャスター「器が凝ってて華やか」肉料理・サラダなど夫の手料理並ぶ食卓
◆安藤優子「オット飯」＆冷蔵庫をさらった日の2日分の食卓公開
安藤は「オット飯」とコメントし、肉料理やサラダなどが並んだ食卓を公開。さらに「ワカモノの来客も居て、パスタが2種類！」と夫が作ったという蛸とそら豆のパスタ、大根おろしのパスタの2種類のパスタの写真も投稿し、「とりわけ蛸とそら豆のフェットチーネは絶品でした」と感想を記した。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ご主人の料理のクオリティ高くて憧れ」「器が凝ってて華やか」「冷蔵庫にあるもので作ったとは思えない豪華さ」「料理上手」「料亭みたいでおしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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