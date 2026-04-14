ATEEZ・RIIZE・MAZZEL・ROIROMら豪華集結 カバーコラボステージも披露【「The Performance」DAY2＆DAY3】
【モデルプレス＝2026/04/14】4月10日から12日の3日間にわたりKアリーナ横浜にて開催されたグローバルミュージックフェスティバル「マイナビ presents The Performance」。DAY2＆DAY3ではMAZZEL、RIIZE、ROIROM、aoen、ALPHA DRIVE ONE、NCT WISH、Hearts2Heartsらが登場した。
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11日に行われたDAY2のオープニングでは、各アーティストが1組ずつダンスパフォーマンスを披露しながら登場。そのままトップバッターを務めるSUPER★DRAGONのステージがスタートし「Legend」「Jungle Gym Kings」などの力強いパフォーマンスで会場を盛り上げた。続くEVNNEは「Newest」「TROUBLE」などに加え、4月20日にリリースされるニューアルバムより「STAY」を初披露した。
3番目に登場したVERIVERYは最新曲「RED （Beggin'）」をはじめ「TRIGGER」「G.B.T.B.」などで迫力のステージを展開。さらにVERIVERYとEVNNEによるコラボステージが実現し、NCT 127の「Fact Check」を披露。グループの垣根を越えたパフォーマンスに会場は盛り上がりを見せた。
また、2026年5月にメジャーデビューが決定しているROIROMは「Dear DIVA」「My Princess」で華やかな世界観を展開し、プレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」を初生パフォーマンス。配信リリースされていない楽曲を含めた計6曲を披露し、観客を沸かせた。続くMAZZELは「DANGER」「J.O.K.E.R.」「Only You」などを披露し、ダンスナンバーからエモーショナルな楽曲まで幅広い表現で魅せた。
2日連続での出演となったRIIZEは、初日の勢いそのままに「Talk Saxy」「Boom Boom Bass」「Bag Bad Back」などを披露。日本語でのMCで笑いを誘ったほか、安定感のあるパフォーマンスとフレッシュな魅力で、会場の熱気をさらに高めた。そしてトリを務めたATEEZは、最新アルバムから「Adrenaline」「NASA」をはじめ、観客のボルテージを一気に引き上げる「BOUNCY」「Guerrilla」など全8曲を披露し会場を魅了した。
エンディングでは、全アーティストがステージに集結。会場は最後まで熱気に包まれた。
最終日となるDAY3は、オープニングパフォーマンスとして登場したMYERAが会場を温めた後、各アーティストが順に登場。華やかな幕開けに序盤から盛り上がりを見せるなか、トップバッターとして登場したaoenは、「Cough Syrup」「Youth」などフレッシュさとエネルギッシュなパフォーマンスで観客を惹き込んだ。
続くALPHA DRIVE ONEは、プレデビュー曲「FORMULA」でステージをスタート。MCでは「素晴らしいアーティストの皆さんとこのステージに立てて光栄」「今日はすごく幸せでした」と日本語を交えつつ想いを語る場面も。さらにデビュー曲「FREAK ALARM」や「Chains」などを披露した。
また、THE JET BOY BANGERZは「Jettin’」「HEAD UP」などを披露し、キレのあるダンスと観客を引き込むパフォーマンスで会場のボルテージをさらに引き上げ、xikersも「SUPERPOWER （Peak）」「Red Sun」などパワフルなパフォーマンスを展開し会場を盛り上げた。
続いて登場したHearts2Heartsは「The Chase」「Butterflies」などを披露したほか「RUDE!」のJapanese Ver.を初披露し、透明感あふれるパフォーマンスと安定した歌唱力で観客を魅了。さらにNCT WISHは「Steady」「Hello Mellow」「Videohood」「COLOR」などでフレッシュかつ完成度の高いステージを披露した。
そして2日連続でヘッドライナーを務めたATEEZは、DAY2に引き続き「Adrenaline」「BOUNCY」「Ice On My Teeth」「Guerrilla」など全9曲を披露。会場を再びATEEZの世界観に包み込みステージを締めくくった。なお本公演の様子はABEMAにて1週間無料見逃し配信中。（modelpress編集部）
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◆VERIVERY＆EVNNEコラボステージ披露
11日に行われたDAY2のオープニングでは、各アーティストが1組ずつダンスパフォーマンスを披露しながら登場。そのままトップバッターを務めるSUPER★DRAGONのステージがスタートし「Legend」「Jungle Gym Kings」などの力強いパフォーマンスで会場を盛り上げた。続くEVNNEは「Newest」「TROUBLE」などに加え、4月20日にリリースされるニューアルバムより「STAY」を初披露した。
また、2026年5月にメジャーデビューが決定しているROIROMは「Dear DIVA」「My Princess」で華やかな世界観を展開し、プレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」を初生パフォーマンス。配信リリースされていない楽曲を含めた計6曲を披露し、観客を沸かせた。続くMAZZELは「DANGER」「J.O.K.E.R.」「Only You」などを披露し、ダンスナンバーからエモーショナルな楽曲まで幅広い表現で魅せた。
2日連続での出演となったRIIZEは、初日の勢いそのままに「Talk Saxy」「Boom Boom Bass」「Bag Bad Back」などを披露。日本語でのMCで笑いを誘ったほか、安定感のあるパフォーマンスとフレッシュな魅力で、会場の熱気をさらに高めた。そしてトリを務めたATEEZは、最新アルバムから「Adrenaline」「NASA」をはじめ、観客のボルテージを一気に引き上げる「BOUNCY」「Guerrilla」など全8曲を披露し会場を魅了した。
エンディングでは、全アーティストがステージに集結。会場は最後まで熱気に包まれた。
◆ALD1日本語MC＆ハトゥハJapanese Ver.初披露
最終日となるDAY3は、オープニングパフォーマンスとして登場したMYERAが会場を温めた後、各アーティストが順に登場。華やかな幕開けに序盤から盛り上がりを見せるなか、トップバッターとして登場したaoenは、「Cough Syrup」「Youth」などフレッシュさとエネルギッシュなパフォーマンスで観客を惹き込んだ。
続くALPHA DRIVE ONEは、プレデビュー曲「FORMULA」でステージをスタート。MCでは「素晴らしいアーティストの皆さんとこのステージに立てて光栄」「今日はすごく幸せでした」と日本語を交えつつ想いを語る場面も。さらにデビュー曲「FREAK ALARM」や「Chains」などを披露した。
また、THE JET BOY BANGERZは「Jettin’」「HEAD UP」などを披露し、キレのあるダンスと観客を引き込むパフォーマンスで会場のボルテージをさらに引き上げ、xikersも「SUPERPOWER （Peak）」「Red Sun」などパワフルなパフォーマンスを展開し会場を盛り上げた。
続いて登場したHearts2Heartsは「The Chase」「Butterflies」などを披露したほか「RUDE!」のJapanese Ver.を初披露し、透明感あふれるパフォーマンスと安定した歌唱力で観客を魅了。さらにNCT WISHは「Steady」「Hello Mellow」「Videohood」「COLOR」などでフレッシュかつ完成度の高いステージを披露した。
そして2日連続でヘッドライナーを務めたATEEZは、DAY2に引き続き「Adrenaline」「BOUNCY」「Ice On My Teeth」「Guerrilla」など全9曲を披露。会場を再びATEEZの世界観に包み込みステージを締めくくった。なお本公演の様子はABEMAにて1週間無料見逃し配信中。（modelpress編集部）
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