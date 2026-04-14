【ハイボール180円】壱角家、通常480円→180円　物価高応援フェア

横浜家系ラーメンチェーンの壱角家は、4月14日から30日までの期間限定で「リフレッシュハイボールフェア」を開催する。通常税込480円で提供しているハイボールを、税込180円で販売する。

■物価高応援、ハイボールを特別価格で提供

同フェアは、4月にも夏日が予想される中、少しでもお得に冷たいドリンクを楽しめるよう企画したもの。物価高騰への“応援施策”として、ハイボールを300円引きの特別価格で提供する。

家系ラーメン「壱角家」

なお、以下の店舗はフェアの対象外となる。

ららぽーと横浜店、ステラタウン大宮宮原店、イトーヨーカドー幕張店、京急鶴見店、松戸店、裾野店、伊豆修善寺店、弘前店、神宮球場店

■濃厚豚骨スープと中太麺が特徴

壱角家は、特注の中太麺に“濃まろ豚骨スープ”を合わせた横浜家系ラーメンを提供するチェーン。中太麺は、濃厚なスープに負けないよう、小麦の香りとコシにこだわり、噛み応えのある食感に仕上げている。

一番人気は、チャーシュー3枚、海苔6枚、味玉をトッピングした「MAXラーメン」で、ボリューム感のある一杯として支持を集めている。