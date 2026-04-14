静岡県警は、4月6日～12日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表し、注意を呼びかけています。



静岡県警サイバー企画課では、毎週、多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表しています。2026年4月6日～4月12日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。



1.Apple 2.Amazon 3.楽天カード 4.マネックス証券 5.国税庁 6.auじぶん銀行 7.クレディセゾン 8.東京電力 9.SBI証券 10.JCB

また、以下のようなタイトルのメールが来たら要注意だとして例示しています。



【緊急】不正アクセス検知に伴うパスワード変更およびパスキー確認のお願い（マネックス証券）【ヨドバシドットコム】「お客様情報」変更依頼受付のご連絡【日本郵便】配達に関する重要なお知らせ

静岡県警は、メールやSMSに記載されているURLはクリックしないことや、よく使用するサービスについては公式アプリをダウンロードすること、公式サイトをブックマークしておくことなどを呼びかけています。