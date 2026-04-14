『CSMゴーストドライバー』発売 タケル殿、マコト兄ちゃん、カノンちゃんのセリフを収録 『仮面ライダーゴースト』10周年
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では『仮面ライダーゴースト』から『CSMゴーストドライバー』（2万8600円／送料・手数料別）の予約受付を4月14日午後4時に開始する。
【写真】『CSMゴーストドライバー』の収録内容
『仮面ライダーゴースト』放送10周年を記念して、変身ベルト「ゴーストドライバー」を大人のための変身ベルトブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION（略称：CSM）」シリーズで初商品化する。
セットにはDX版からさまざまなアップグレードを施した「ゴーストドライバー」に加え、「オレゴースト眼魂」「スペクターゴースト眼魂」「カノンスペクターゴースト眼魂」が付属。3人の仮面ライダーの変身再現が楽しめる。
ゴーストドライバー本体は、DX版から造形・塗装をアップデートし、より劇中のイメージに近い外観を実現。正面の透明パーツはパールカラー、内部ディテールはシルバーカラーなど、本体全面に塗装を施し、重厚感を増した外観となった。付属するゴースト眼魂についても、DX版ではホログラムだったステッカーをメタリックな仕様に変更し、背面のQRシール・刻印を取り除くことで、劇中のイメージに近づけた。
また、電源ON時の操作で3モードの切り替えが可能。天空寺タケル（演：西銘駿）のセリフが発動可能なゴーストモード、深海マコト（演：山本涼介）のセリフが発動可能なスペクターモード、深海カノン（演：工藤美桜）のセリフが発動可能なカノンスペクターモードを搭載。各セリフは本体底面に新設されたセリフボタンを押すことで発動可能となっている。スペクターモードでは、変身待機音がスペクター専用のもので固定され、スペクターゴースト眼魂以外をセットした際も「仮面ライダースペクター」としてのなりきり遊びが楽しめる。
セリフボタンのほかに、天面にBGMボタンと効果音ボタンの2つを増設。効果音ボタンでは「ベルト出現音」「ゴースト眼魂起動音」などのなりきり遊びを彩る効果音のほか、変身中のフォームに合わせた個別必殺音なども発動可能。BGMは主題歌「我ら思う、故に我ら在り」をはじめ9曲を収録している。
さらにセリフボタンの操作では3人の変身者のほかに、ユルセン（演：悠木碧）・英雄ゴースト（演：関智一）のセリフも発動可能。劇中の印象的なやりとりがよみがえる。また、本商品と連動可能な『CSM15英雄ゴースト眼魂セット』の商品化が決定。今後の『仮面ライダーゴースト』関連商品の展開にも注目だ。
【写真】『CSMゴーストドライバー』の収録内容
『仮面ライダーゴースト』放送10周年を記念して、変身ベルト「ゴーストドライバー」を大人のための変身ベルトブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION（略称：CSM）」シリーズで初商品化する。
ゴーストドライバー本体は、DX版から造形・塗装をアップデートし、より劇中のイメージに近い外観を実現。正面の透明パーツはパールカラー、内部ディテールはシルバーカラーなど、本体全面に塗装を施し、重厚感を増した外観となった。付属するゴースト眼魂についても、DX版ではホログラムだったステッカーをメタリックな仕様に変更し、背面のQRシール・刻印を取り除くことで、劇中のイメージに近づけた。
また、電源ON時の操作で3モードの切り替えが可能。天空寺タケル（演：西銘駿）のセリフが発動可能なゴーストモード、深海マコト（演：山本涼介）のセリフが発動可能なスペクターモード、深海カノン（演：工藤美桜）のセリフが発動可能なカノンスペクターモードを搭載。各セリフは本体底面に新設されたセリフボタンを押すことで発動可能となっている。スペクターモードでは、変身待機音がスペクター専用のもので固定され、スペクターゴースト眼魂以外をセットした際も「仮面ライダースペクター」としてのなりきり遊びが楽しめる。
セリフボタンのほかに、天面にBGMボタンと効果音ボタンの2つを増設。効果音ボタンでは「ベルト出現音」「ゴースト眼魂起動音」などのなりきり遊びを彩る効果音のほか、変身中のフォームに合わせた個別必殺音なども発動可能。BGMは主題歌「我ら思う、故に我ら在り」をはじめ9曲を収録している。
さらにセリフボタンの操作では3人の変身者のほかに、ユルセン（演：悠木碧）・英雄ゴースト（演：関智一）のセリフも発動可能。劇中の印象的なやりとりがよみがえる。また、本商品と連動可能な『CSM15英雄ゴースト眼魂セット』の商品化が決定。今後の『仮面ライダーゴースト』関連商品の展開にも注目だ。