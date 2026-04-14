大阪アメ村で「思わず感動」のポスター発見…峯田和伸・若葉竜也・吉岡里帆？→よく見ると違う 理由が明らかに
田口トモロヲ監督の最新映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』（公開中）が、大阪・アメリカ村などで異色のコラボを展開し、話題となっている。
【画像】映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』本物ポスタービジュアル
同作は1978年を舞台に、その後の日本ロック・シーンに大きな影響を与えた若者たちを描くストーリー。メジャーしかなかった時代に、インディーズのスタイルを生み出し、自主レーベル立ち上げ、オールスタンディングライブの導入、多数のバンドが集うロック・フェス開催など、さまざまな“革命”を起こしていく…。
宮藤官九郎が脚本を手掛け、峯田和伸、若葉竜也、吉岡里帆、仲野太賀、間宮祥太朗、中島セナ、神野三鈴、浜野謙太、森岡龍、山岸門人、マギー、米村亮太朗、松浦祐也、大森南朋、中村獅童らが共演している。
同作の音楽に対する情熱に、大阪を拠点とする「三木楽器」が共鳴。若者カルチャーが集うアメリカ村に、ベースとドラムに特化した新店舗「MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE」がオープン（4月9日）するのにあわせ、タイアップが実現した。
映画のポスターが掲出されているかと思いきや、よく見ると、同店スタッフがキャスト陣になりきってポーズを決めている。スタッフたちが、すべて“自前”で撮影を行い、映画さながらのロック・スピリッツを体現したという。
配給関係者も「正直、我々もここまでのクオリティであがってくるとは思わず感動しました（笑）」と表現するほどの仕上がりで、関心を集めている。
このほか、抽選で映画オリジナル缶バッジが当たる「Xフォロー＆リポストキャンペーン」（〜4月20日）も実施。三木楽器公式アカウントおよび映画公式アカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストすると、抽選で映画オリジナル缶バッジが当たる。
■ポスター掲出店舗
・三木楽器 梅田店
・三木楽器 アメリカ村店
・三木楽器 BASS SIDE（3月31日より一時休業）
・三木楽器 DRUM CENTER（3月24日より一時休業）
・三木楽器 Acoustic INN
・三木楽器 MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE（新店）
・三木楽器 本社
【画像】映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』本物ポスタービジュアル
同作は1978年を舞台に、その後の日本ロック・シーンに大きな影響を与えた若者たちを描くストーリー。メジャーしかなかった時代に、インディーズのスタイルを生み出し、自主レーベル立ち上げ、オールスタンディングライブの導入、多数のバンドが集うロック・フェス開催など、さまざまな“革命”を起こしていく…。
同作の音楽に対する情熱に、大阪を拠点とする「三木楽器」が共鳴。若者カルチャーが集うアメリカ村に、ベースとドラムに特化した新店舗「MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE」がオープン（4月9日）するのにあわせ、タイアップが実現した。
映画のポスターが掲出されているかと思いきや、よく見ると、同店スタッフがキャスト陣になりきってポーズを決めている。スタッフたちが、すべて“自前”で撮影を行い、映画さながらのロック・スピリッツを体現したという。
配給関係者も「正直、我々もここまでのクオリティであがってくるとは思わず感動しました（笑）」と表現するほどの仕上がりで、関心を集めている。
このほか、抽選で映画オリジナル缶バッジが当たる「Xフォロー＆リポストキャンペーン」（〜4月20日）も実施。三木楽器公式アカウントおよび映画公式アカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストすると、抽選で映画オリジナル缶バッジが当たる。
■ポスター掲出店舗
・三木楽器 梅田店
・三木楽器 アメリカ村店
・三木楽器 BASS SIDE（3月31日より一時休業）
・三木楽器 DRUM CENTER（3月24日より一時休業）
・三木楽器 Acoustic INN
・三木楽器 MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE（新店）
・三木楽器 本社