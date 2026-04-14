「カトちゃんと出会い１７年」加藤綾菜、38歳誕生日に加藤茶との夫婦ショット公開！ 「カッコいいぞ」
コメディアン・加藤茶さんの妻である加藤綾菜さんは4月13日、自身のInstagramを更新。38歳の誕生日を報告し、茶さんとのツーショットなどを公開しました。
【写真】若々しい加藤綾菜＆加藤茶
コメントでは、タレントの鈴木奈々さんが「あやなちゃん誕生日おめでとう いつもありがとう LOVE」と祝福。ほかにもファンからは「出会ってから17年には月日があっという間でビックリしました「カッコいいぞ 二人とも」「まだまだ、お肌もピカピカ」「加トちゃんと衣装2人とも素敵です」「これからも加トちゃんと仲良し夫婦でいて下さい」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】若々しい加藤綾菜＆加藤茶
「まだまだ、お肌もピカピカ」綾菜さんは「誕生日でした！ついに...３８歳!!カトちゃんと出会い１７年」とつづり、14枚の写真を投稿。1枚目は、巨大な帽子をかぶった自身と、ウクレレを持った茶さんとのツーショットです。綾菜さんはバースデープレートを持ち、笑顔を見せています。ほかにも、豪華なバラの花束やおいしそうな食事の様子、さまざまな人からのプレゼントなどを公開しました。
「舞台『水戸黄門漫遊記』が千秋楽を迎えました」3月9日には「ちんぷんかんぷんさんとの舞台『水戸黄門漫遊記』が千秋楽を迎えました」とつづり、水戸黄門の格好をした茶さんとのツーショットを披露していた綾菜さん。仲の良さが伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)