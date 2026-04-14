久慈暁子、第1子出産を報告！ 夫・渡邊雄太と赤ちゃんの“親子3ショット”に祝福の声「泣きそう」
元フジテレビアナウンサーの久慈暁子さんは4月13日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを報告しました。
【写真】久慈暁子、第1子出産を報告
赤ちゃんの小さな手が、久慈さんと夫でプロバスケットボールの渡邊雄太選手と思われる手を力強く握りしめるカットと、3人の指が重なり合うモノクロ写真です。
コメントでは「おめでとう」「久慈ちゃんおめでとう。そして出産お疲れ様」「泣きそう。愛おしい日々大切に」「毎朝、TVでお世話になっていた方の幸せは最高ですね」「幸せな3人の手 私も幸せな気分に」「カワイイBabyちゃん」など祝福とねぎらいの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】久慈暁子、第1子出産を報告
母子ともに健康久慈さんは「柔らかな春の日差しに包まれた日。無事出産いたしました。母子ともに健康です」と報告。続けて「無事に生まれてきてくれたこと 支えてくださった皆様 温かい励ましをくださった皆様に 心より感謝申し上げます」と感謝の気持ちをつづり、2枚の写真を投稿しました。
コメントでは「おめでとう」「久慈ちゃんおめでとう。そして出産お疲れ様」「泣きそう。愛おしい日々大切に」「毎朝、TVでお世話になっていた方の幸せは最高ですね」「幸せな3人の手 私も幸せな気分に」「カワイイBabyちゃん」など祝福とねぎらいの声が寄せられました。
「新しい年の始まりに、みなさんにご報告が」久慈さんは1月1日、渡邊選手との後ろ姿のツーショットを添えて「新しい年の始まりに、みなさんにご報告があります。このたび、新しい命を授かりました」と妊娠を発表。それから約3カ月半、待望の報告となりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)