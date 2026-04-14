お笑いコンビ「家族チャーハン」の大石（33）と江頭（35）が14日、それぞれ自身のXを更新。4月19日のライブをもってコンビの解散を発表した。

体調不良のため、2月から休養していた大石は「長い間、体調不良による休養で多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。応援してくださっていた方々、僕らのライブを楽しみにしてくださっていた方々、そして休養によりご迷惑をおかけしてしまった芸人の皆様、関係者の皆様に、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

そのうえで「4月19日の神保町よしもと漫才劇場での同期ライブ『25karats』への出演をもちまして、家族チャーハンは解散することとなりました。同時に、休養から復帰し芸人活動を再開させていただきます」と解散と活動再開を報告。「話し合いを重ね、お互いに本音で思いを伝え合い、時間をかけて何度も考えた末での決断です。僕一人の力では到底立つことができなかった舞台に何度も連れて行ってくれた江頭と、家族チャーハンというコンビを支えてくださった皆様に、心から感謝しています」とした。

「応援してくださった皆様、お世話になった芸人の方々、スタッフの皆様、関係各所の皆様に、復帰と同時にこのようなご報告となってしまったこと、そして恩返しができないままとなってしまったことをお詫び申し上げます。本当にありがとうございました」としたうえで「なお、二人とも芸人としての活動は続けていく予定です。今後とも、大石と江頭それぞれをよろしくお願いいたします。ラジオでも改めてお話しさせていただきます」と呼びかけた。

相方の江頭も「4月19日の神保町よしもと漫才劇場での同期ライブ『25karats』への出演をもちまして、家族チャーハンは解散することになりました」と報告。「理由は大きく言えば方向性の違いということになるかと思います」と明かし、「詳しくはラジオでお話しさせていただきます」とした。

「これまで応援していただいたファンの皆様、お世話になった皆様、本当にありがとうございました」と感謝。「大石にも本当に感謝しています。皆様のおかげで、自分には不釣り合いなほど夢のような経験を沢山させていただきました。本当に本当にありがとうございます。このご恩は一生忘れません」とし、「皆様に恩を返すことができないまま、このような形で解散になってしまい、本当に申し訳ございません。いつかまた何か違う形で、なんとか恩返しができればと思います。二人とも芸人は続けますので、勝手ながら、今後とも大石ともども応援していただければと思います。皆様本当にありがとうございました」と記した。

家族チャーハンは2023年結成で、ボケの大石とツッコミの江頭からなるコンビ。2024年のM―1グランプリでは準決勝進出を果たしている。また、今年の「第十一回上方漫才協会大賞」では新人賞を受賞した。