◇イングランド・プレミアリーグ第32節 リーズ 2―1 マンチェスター・ユナイテッド（2026年4月13日 マンチェスター オールド・トラフォード）

イングランド・プレミアリーグの第32節が行われ、リーズの日本代表MF田中碧（27）は約4カ月ぶりにリーグ戦で先発した敵地のマンチェスター・ユナイテッド戦で歴史的な白星に貢献した。

4日のFA杯準々決勝ウェストハム戦で得点したボランチは、昨年12月13日のブレントフォード戦以来、16試合ぶりにリーグ戦でスタメン入り。攻守に積極的なプレーで存在感を放った。

最大の見せ場は2―0で迎えた前半45分。味方が高い位置で相手DFにプレッシャーをかけ、無理な体勢からのパスをインターセプトした田中が勢いよくゴール前に侵入。ダブルタッチで相手GKをかわして決定機を迎え、惜しくも相手DFに防がれた。

右足がつり、後半29分に交代となったが、敵地オールド・トラフォードでのリーグ戦では1981年以来45年ぶりとなる記録的な勝利に貢献。数的優位の中で1点差に迫られたチームは相手の攻撃をしのぎきり、7試合ぶりの勝利で降格圏との勝ち点差を6に広げた。

攻守に躍動した田中を、地元メディアも絶賛。リーズ・ライブはチーム最高タイの9点をつけ、「最初の10分間に数回のルーズボールがあったものの、鋭いパスで試合の流れをコントロールし、守備にも積極的に参加するなど、素晴らしいプレーを見せた。試合を支配する場面もあった」と報じた。

地元紙ヨークシャー・イブニング・ポストはチーム2位タイの8点をつけ、「前半終了間際に得点できなかったものの、素晴らしいプレーがいくつか見られた。積極的にプレーし、チャンスがあれば前に飛び出してボールに触れようとした」と果敢なプレーを称えた。