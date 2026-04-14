岡本和真内野手が所属するブルージェイズは１３日（日本時間１４日）、村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスからレニン・ソーサ内野手（２６）をトレードで獲得した。

ホワイトソックスは若手有望外野手のＪ・リッチ（１８）と、もう１選手か金銭を得る。

ソーサはメジャー４年目の昨季に２２本塁打とブレイク。今季は主にＤＨで起用され、１２日のロイヤルズ戦では４番を務めるなどスタメンに入った際には主軸で起用され、打率２割１分２厘０本塁打３打点だった。本職は二塁手だが内野ならどこでも守ることができる。

ブルージェイズはＤＨのスプリンガーが１１日のツインズ戦での自打球で左足親指を骨折して新たに負傷者リスト（ＩＬ）入り。内外野を守れるＡ・バーガーも左足首捻挫で離脱しており、一気に手薄になった。米情報サイト「トレードルーマーズ」は「内野の複数ポジションを守れるソーサの守備の多様性は、レギュラー陣の、より効果的なローテーションを可能にする。過密日程が続く中、ヒメネスや岡本和真に不可欠な休養を与えることができるだろう」と狙いを解説している。

昨年のア・リーグ王者ブルージェイズは前日まで６勝８敗の借金２でスタートダッシュに失敗。首位ヤンキースも貯金２にとどまる中、早めの補強で巻き返しに出た。