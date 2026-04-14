【「トムとジェリー」パッケージデザインの「プリッツ旨サラダ＜8袋＞」、「トマトプリッツ＜8袋＞」】 4月21日発売予定 価格：オープン

江崎グリコは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」をパッケージデザインに起用した「プリッツ旨サラダ＜8袋＞」と「トマトプリッツ＜8袋＞」を4月21日より発売する。価格はオープン。

「プリッツ」は、サクサクとした心地よい食感がリズムを生み出し、「じぶん時間」をさらに楽しく彩るロングセラーブランド。今回発売される期間限定パッケージでは、中のトレーが「トムとジェリー」のオリジナルぬり絵になっており、トムとジェリーやその仲間たちのかわいいイラストが楽しめる。オリジナルぬり絵のトレーは全3種類あり、ランダムに入っている。

期間限定パッケージ対象商品

キャンペーンマークが入った「プリッツ旨サラダ＜8袋＞」と「トマトプリッツ＜8袋＞」のみが、期間限定パッケージおよびオリジナルぬり絵トレーの対象商品。

「プリッツ旨サラダ＜8袋＞」

「トマトプリッツ＜8袋＞」

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co.(s26)

