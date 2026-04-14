日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１４日、フィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１３日に東京・立川市の「ＭＡＯ ＲＩＮＫ ＴＡＣＨＩＫＡＷＡ ＴＡＣＨＩＨＩ」で行われた木下グループの入社式にサプライズ登場したことを報じた。

「りくりゅう」は五輪金メダルを獲得した伝説のフリー「グラディエーター」の終盤部分を披露し、３３３人の新入社員を祝福。演技後に、三浦は「この度は入社、誠におめでとうございます」と語り出すと「一つ一つ経験がこれから自分を作っていくと強く信じて、何事も楽しみながらチャレンジしていってほしいです」などと途中、用意したメモを見ながらエールを送った。また木原は「みなさまが挑戦されたことは必ずみなさまの財産になります」と伝えたことを映像とともに紹介した。

スタジオ出演した木原の元パートナーだった高橋成美さんは「昨日たまたまこの後にお会いしてしゃべる機会があった」という。「しゃべることに気合いが入っていたというのと、木原選手は本当に息を切らしながらでも伝えたいことがあるから『大変だったよ〜ナルちゃん』と言ってました」と明かした。

これに同局の後呂有紗アナウンサーは「演技直後にお話されていましたものね」と共感。高橋さんは「はい、気持ちがこもっています」と語った。