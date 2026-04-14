鹿児島市の畜産会社と日置市の通信販売支援会社が、畜産製品のオンライン販売に特化した新たな会社を共同で設立しました。

新会社「LRプラスK」を設立したのは、鹿児島市の畜産会社カミチクホールディングスと、ウェブサービスの支援事業などを展開する、日置市のLRです。

カミチクグループは、牛の飼育から食肉の加工、販売までを一貫して行う6次産業化に取り組み、肉用牛生産業の売上高で県内トップです。一方、LRは、全国33の自治体でふるさと納税の業務受託やECサイト運営のコンサルティングを手がけています。

カミチクグループはこれまでも自社製品をネット販売していましたが、新会社では、LRが持つウェブ広告のノウハウを加え、オンラインでの畜産製品のシェア拡大を加速させたいとしています。

（カミチク 上村昌平社長）「生産者の思いを食卓につなぎ、よろこびと元気を提供できる機会創出をLRと一緒にやりたい」

（LR 末永祐馬社長）「生産者と協力しながら皆さんが幸せになれる展開が出来ることが強み」

新会社「LRプラスK」は鹿児島市東開町に拠点を置き、初年度は売上高10億円を目指すとしています。

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