小堺一機 （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/14】怪我のためミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」を当面の間休演することを発表していたタレントの小堺一機が、4月13日に退院したことが分かった。14日、所属事務所「浅井企画」の公式サイトにて発表された。

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◆小堺一機、退院を報告


公式サイトでは、「先刻ご報告いたしました小堺一機の怪我につきまして、4月13日に退院しましたことをご報告申し上げます」と報告。「今後は本人の体調を最優先し、徐々に活動を再開させていただく予定です」と回復の状況を見ながら仕事を再開していく方針を明かした。

また、サイト内には小堺のコメントも掲載。小堺は「自宅で転倒し、左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸のため入院しておりましたが、先日、退院いたしました」と伝え、「治療に全力であたってくださいました順天堂医院のチーム皆様に、この場を借りて御礼申し上げます」と医療従事者へ感謝。続けて「ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』休演につきまして、キャスト・スタッフの皆様、楽しみにしてくださっていたお客様、さらに、入院中にご迷惑をおかけした番組関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「皆様からの温かい励ましのお言葉に心より感謝申し上げます」とコメントした。最後には「引き続き“おしゃべり”な小堺一機をどうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。

小堺は3日、怪我のため、ジョーじいちゃん役で出演しているミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」を当面の間休演することを発表していた。（modelpress編集部）

◆全文


平素より小堺一機を応援いただき、誠にありがとうございます。

先刻ご報告いたしました小堺一機の怪我につきまして、4月13日に退院しましたことをご報告申し上げます。
今後は本人の体調を最優先し、徐々に活動を再開させていただく予定です。

今後とも小堺一機の応援をよろしくお願い申し上げます。

◆小堺一機コメント


自宅で転倒し、左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸のため入院しておりましたが、先日、退院いたしました。
治療に全力であたってくださいました順天堂医院のチーム皆様に、この場を借りて御礼申し上げます。

ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」休演につきまして、キャスト・スタッフの皆様、楽しみにしてくださっていたお客様、さらに、入院中にご迷惑をおかけした番組関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。
また、皆様からの温かい励ましのお言葉に心より感謝申し上げます。

引き続き“おしゃべり”な小堺一機をどうぞよろしくお願いいたします。

小堺一機

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