自民党の党大会で現役の自衛官が国歌を斉唱したことについて、自民党の萩生田幹事長代行は、事前に防衛省側が「問題ない」と回答していたことを明らかにしました。

萩生田幹事長代行はきょう（14日の）会見で、自民党大会で現役の自衛官が国歌を斉唱したのは大会の演出などを担当した事業者側からの推薦だったと明らかにしました。

そのうえで、党から事業者に対し現役の自衛官が党大会で歌うことに問題がないか確認したところ、防衛省から「問題ない」という回答があったと説明しました。

自民・萩生田幹事長代行

「当該事業者から防衛省に確認した際、防衛省は了解をしていたと承知しています。また今回の出席、出演と自衛隊法服務規定などの関係について、改めて党から防衛省側に確認をしたところ、当該自衛官は職務ではなく私人として、関係者からの依頼を受けて国歌を歌唱されました」

萩生田氏は「私人として特定の政党の大会に出席して国歌を歌うことは、自衛隊法に違反するものではない。党として自衛隊法に抵触するものではないと認識している」としています。