京都・南丹市で小学生行方不明　遺体発見を受けて園部小学校は臨時休校　情報提供で寄せられた服装と酷似

京都府南丹市で行方不明となっていた11歳の男子児童に関して、13日山林で子供とみられる遺体が見つかった。警察は規制線を設けて現場を確認し14日、司法解剖を行って身元の確認と死因の特定を進める方針。発見を受け、地元小学校は臨時休校となった。

13日夜に子供とみられる遺体を発見

酒井麻衣記者：

遺体発見現場の近くでは規制線が張られています。午前8時半ごろには鑑識とみられる警察官が奥の茂みに歩いて行く様子がみられました。

13日午後4時45分ごろ、京都府南丹市園部町半田の山林で、あお向けに倒れた状態で子供とみられる遺体が見つかった。

南丹市では園部小学校に通う11歳の安達結希さんが3月23日から行方不明になっていて、警察がのべ約1000人態勢で捜索する中で遺体が発見されたという。

遺体と行方不明の小学生との服装が酷似

身元は明らかになっていないが、濃紺のフリースにベージュの長ズボン姿で、情報提供にある服装と特徴が似ている。 警察は司法解剖を行い、身元の確認や死因の特定を進めるとしている。

遺体が発見されたのは、学校から南西およそ2キロの山林で、通学かばんや靴が発見された場所からは離れている。

地元の人：

よほど土地勘がないとなかなか入るような場所ではないんですけれども、私自体もこの土曜日に山菜取りとかをしてて、全く変化も感じなかった。

遺体の発見を受けて園部小学校は臨時休校となり、保護者からは不安の声が広がっている。