技巧派のお笑いコンビが、ドラマにも出演する人気芸人のモノマネを元にしたネタを披露。歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせるチャレンジには失敗したものの、「似てました」との評価を得る場面があった。

【映像】「似てる」市川團十郎が褒めたネタ

4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わない男”の牙城に挑んだ。團十郎が歯を見せる、もしくは声を出して笑えば成功となる。

お笑いコンビ・カーネーション（岡下雅典・吉田結衣）は、「マネージャーが全く動かなくなってしまった時のダイアン津田」という設定のモノマネで勝負に出た。マネージャー役の吉田がスケジュールを確認している最中に固まると、岡下は「なんでぇ？！ 喋ってる途中、へぇ？！」「どんなマネージャーなん？！」と津田特有のトーンでツッコミを入れ続ける。しかし、1分という限られた時間では團十郎の笑いを引き出すことはできず、惜しくもタイムオーバーとなった。

実は2組前に挑戦したハリウッドザコシショウも津田を題材にした誇張モノマネを盛り込んでいたため、團十郎は「皆さんダイアン津田さんの真似しますね（笑）」と指摘し、会場の笑いを誘う。

團十郎と津田はともに日曜劇場『リブート』（TBS系）に出演しており、團十郎は岡下のモノマネに「似てました」とクオリティの高さを認めた。MCの東野幸治が「似てたのは確認できた模様でございます（笑）」とまとめると、岡下は「本番出る前に、（吉田が）『もう市川さん見れたからええわ』って言ってたんで」と暴露していた。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送した特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を“フェス会場”に見立てて3チャンネルで同時進行した。（ABEMA『市川團十郎を笑わせたら1000万円』より）