歌手の華原朋美さんが自身のインスタグラムを更新し、親子でユニバーサルスタジオジャパンを堪能してきたことを報告しました。

【写真を見る】【 華原朋美 】 「子供がずっとずっと行きたかったUSJ」「わくわくしながら行ってきました♥」「叶えてあげられて良かったです」





華原さんは「子供がずっとずっと行きたかったUSJ」「わくわくしながら行ってきました」とたくさんの写真とともに来園報告









つづけて「約束していたからやっと叶えてあげられて良かったです」息子さんの長年の夢でもあったことを明かしました。









華原さんは「帰りにスキップしてくれた可愛い息子の姿は忘れません」と、つづり息子さんだけでなく自身にとってもすてきな思い出になったようで、「最高に楽しかったです 幸せでした」と締めくくっていました。







この投稿にフォロワーからは「素敵な親子写真 またゆっくり大阪にいらしてくださいね」「息子君もいよいよピカピカの１年生です姐〜 小学生に成ったら、いっぱいガールフレンド出来そう（原文まま）」「息子くん、スキップするくらい楽しい思い出になって良かったですね」などのコメントが寄せられていました。















【担当：芸能情報ステーション】