ROIROMが、結成1周年を迎える5月7日にメジャーデビュー。デビューシングル「CLASSIC WAVE」を5月7日に配信リリースし、同曲を冠したミニアルバムを6月10日にリリースする。

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本楽曲は、1980年代を彷彿とさせるディスコサウンドに、懐かしさを感じさせるメロディーを乗せ、卓越したボーカルで聴かせるキラーチューン。運命的に結ばれた2人の関係性を描いた作品となっている。

また、ミニアルバムは通常盤に加え、初回限定盤A、初回限定盤B、VICTOR ONLINE STORE（VOS）限定盤、FC限定盤の商品全5形態で発売。初回限定盤Aにはタイで撮影した完全撮り下ろしのフォトブック、初回限定盤Bにはフォトブック撮影メイキングと2人のVlog『ロろログ』番外編が収められ。VOS限定盤には、約2万人を動員した有明アリーナ公演の映像が全曲完全収録される。

さらに、メジャーデビューにあわせて新たなアーティスト写真も公開。クラシカルな空気感と現代的なエッセンスを融合させたビジュアルで、並び立つだけで“物語”を感じさせる一枚に仕上がっている。

＜ROIROM コメント＞

■本多大夢

ROIROM結成から約1年お待たせしてしまいましたが、やっと皆さまにデビュー曲をお届けすることが出来たことをとても嬉しく思っています。プレデビュー曲3曲は、応援してくれている「cHaRm」に対して僕たちからのエールや愛を贈るような思いで制作しましたが、今回のデビュー曲「CLASSIC WAVE」はデビューする僕たちの決意表明や、覚悟を綴った曲になっています。どこか懐かしさを感じるメロディやサウンドに乗せてそういった熱い想いを歌ったので、曲を通して感じ取っていただけたら嬉しいです。パフォーマンスも楽しみにしていてください！

■浜川路己

僕たちROIROM、ついにデビューします！待っていてくださった皆さん、本当にありがとうございます。

僕たちのデビュー曲「CLASSIC WAVE」は、懐かしさのあるディスコサウンドを取り入れた、ROIROMらしい情熱的な楽曲になっています。cHaRmのみんなも「CLASSIC WAVE」を聴きながら、一緒に踊って楽しんでくれたら嬉しいです。

これまでとはまた違ったパフォーマンスになるので、ダンスも楽しみにしていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）