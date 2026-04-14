アンフィールドで逆転なるか…リバプール指揮官「我々はひっくり返せる」「ファンの力は計り知れない」
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦が14日に行われ、アンフィールドではリバプールと昨季王者パリSGが対戦する。両陣営のコメントをUEFA公式サイトが伝えた。
8日に開催された第1戦では、ホームのパリSGが2-0で勝利。リバプールは3点差以上の勝利が必要となる。
両チームは昨季の決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)でも対決した。リバプールは敵地での第1戦を1-0で終えたが、ホームに戻った第2戦で0-1。PK戦の末に敗れた。しかし、アルネ・スロット監督は昨季とは違う展開になると自信を示している。
「昨シーズンの経験から、結果をひっくり返せるという確信が持てる。アンフィールドの影響力も大きい。昨季のアンフィールドではまったく違う戦い方ができていたし、開始10分で2-0とリードしていてもおかしくなかった。ファンの力は計り知れない」
また、キャプテンのDFフィルヒル・ファン・ダイクも「ファンが大きな役割を果たしてくれることを願っている。アンフィールドでは数々の特別な夜を経験してきた。本当に幸運で恵まれていると感じている。ファンはクラブの屋台骨であり、今回も僕たちを支えてくれることを願っている」と、12番目の選手たちへの絶大な信頼を語った。
一方、パリSGのルイス・エンリケ監督は「アンフィールドでの試合は非常に難しいことは分かっている」とした上で、「苦しい展開になるだろうが、こういう時こそ気を引き締めなければならない。難しい試合になるが、スタジアムがどこであろうと、私たちの心構えは変わらない。勝利を目指して戦う」とベスト4進出を誓った。
8日に開催された第1戦では、ホームのパリSGが2-0で勝利。リバプールは3点差以上の勝利が必要となる。
両チームは昨季の決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)でも対決した。リバプールは敵地での第1戦を1-0で終えたが、ホームに戻った第2戦で0-1。PK戦の末に敗れた。しかし、アルネ・スロット監督は昨季とは違う展開になると自信を示している。
また、キャプテンのDFフィルヒル・ファン・ダイクも「ファンが大きな役割を果たしてくれることを願っている。アンフィールドでは数々の特別な夜を経験してきた。本当に幸運で恵まれていると感じている。ファンはクラブの屋台骨であり、今回も僕たちを支えてくれることを願っている」と、12番目の選手たちへの絶大な信頼を語った。
一方、パリSGのルイス・エンリケ監督は「アンフィールドでの試合は非常に難しいことは分かっている」とした上で、「苦しい展開になるだろうが、こういう時こそ気を引き締めなければならない。難しい試合になるが、スタジアムがどこであろうと、私たちの心構えは変わらない。勝利を目指して戦う」とベスト4進出を誓った。