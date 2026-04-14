京都府南丹市で見つかった子どもとみられる遺体について、警察はさきほど行方不明になった男児が着用していた服装と同様のトレーナーを着ていたと発表しました。

警察によりますと、遺体の性別は不明で、行方不明になった男児が着用していた服と同様の「84」というロゴが書かれた灰色のトレーナーを着ていたと発表しました。

警察によりますと4月13日午後5時前、男子児童を捜索中の警察官が山林で仰向けで倒れている遺体を発見しました。遺体の年齢や性別はわかっていませんが、死後、相当な期間がたっているということです

―――Q（遺体発見現場辺りは）ふだん人は入らない？

「誰も行かへん。山の仕事をしていて田んぼ作っている人が入るくらい」

学校などによりますと南丹市立園部小学校に通う安達結希さん（11）が、3月23日の朝に父親が学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分からなくなっているということです。

13日に見つかった遺体は、濃い紺色のフリースにベージュ色の長ズボンを着用していて、安達さんが行方不明時に着用していたものと似ているといいます。また、12日には安達さんのものとみられる靴が見つかっていますが、13日見つかった遺体は靴を履いていなかったものの、靴下は着用していたということです。

市の教育委員会によりますと児童らへの影響を考えて園部小学校を14日、臨時休校にしたということです。

警察は遺体の司法解剖を行っていて、身元の確認を進めています。

【南丹警察署 生活安全課】（0771）62-0110