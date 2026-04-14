＜14日（火）の天気＞

日本の南に前線が停滞し、前線上には西から低気圧が進む見込みです。九州は午前中から本降りの雨になっているところがあります。午後は中国・四国でも雨が降り、雨脚の強まるところがありそうです。夜は近畿でも雨が降り出す予想です。晴れ間のある東日本でも夕方から雲が多くなり、山沿いや内陸を中心ににわか雨の可能性があります。大きな崩れにはなりませんが、洗濯物は早めに取り込んだ方がよさそうです。北日本は高気圧に覆われて引き続き晴れるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

4月下旬〜5月並みのところが多いでしょう。名古屋では今年初の夏日が予想されています。

札幌 14℃（±0）

山形 23℃（-1）

長野 25℃（±0）

東京 23℃（-1）

名古屋 25℃（＋2）

大阪 25℃（＋3）

鳥取 22℃（-2）

高知 23℃（＋1）

福岡 19℃（-4）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

15日（水）にかけて広く雨が降るでしょう。16日（木）は貴重な晴れ間。17日（金）は九州で雨が降り出し、18日（土）にかけて雨の範囲が広がる見込みです。19日（日）は晴れて汗ばむ陽気になりそうです。沖縄は晴れる日が多いですが、17日（金）と18日（土）は雲が多くなるでしょう。

■北日本・東日本15日（水）は東日本で次第に雨となり、夜は東北南部も雨が降る見込みです。お出かけの際に雨が降っていなくても傘をお持ちください。16日（木）の日中は天気が回復し、17日（金）にかけて晴れるところが多いでしょう。18日（土）は北海道で雨が降り、そのほかも曇り空になりそうです。19日（日）は晴れて行楽日和。予想最高気温は甲府で27℃、名古屋で26℃、東京でも24℃と暑くなるでしょう。