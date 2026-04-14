FRUITS ZIPPER・早瀬ノエルが、初のソロ楽曲リリースとなるデジタルシングル「メガフォン」を本日リリースした。

FRUITS ZIPPERの最年少メンバーとして活躍する傍ら、4月7日にはZepp DiverCity(TOKYO)にて初のソロワンマンライブ＜Noel Hayase 1st solo Live “Head above Clouds”＞を開催し、満員のオーディエンスを魅了した早瀬。普段からDTMを使用した「歌ってみた」や、ギターでの弾き語り動画をSNSに投稿している。こうした活動をきっかけに、自ら作詞・作曲も手がけるようになり、今回のソロ楽曲配信に至った。

本作は、社会への不満や自己への不安、押し殺した本音と葛藤、そんな混沌とした感情を抱えながらも前へ進もうとする、すべてのティーンエイジャーに寄り添うロックアンセムに仕上がったとのこと。なおソロライブでは、メガフォン型のマイクを手に全身全霊でのパフォーマンスで本楽曲を初披露したという。