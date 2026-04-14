【映画ランキング】『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、シリーズ最高のオープニング興収で首位発進！
4月10〜12日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、劇場版29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、初週金土日動員231万8000人、興収35億200万円をあげ、ぶっちぎりの初登場首位に輝いた。この数字は、過去シリーズのオープニング興収の新記録であり、シリーズ4作続けての100億円突破も確実と言えるような絶好のスタートを切った。
【写真で見る】4月10〜12日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開から6週連続首位だった『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、ついに首位陥落。週末金土日動員7万6600人、興収9800万円という数字で、累計では動員311万人、興収39億円を突破している。
3位、先週の2位からワンランクダウンした『私がビーバーになる時』。累計では動員165万人、興収21億円を超えた。4位もワンランクダウンの『プロジェクト・ヘイル・メアリー』。5位は、公開8週目の『超かぐや姫！』が、先週から同順位をキープした。
6位は、公開3週目の『鬼の花嫁』、7位には公開4週目の『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』が、8位には公開5週目の『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が、それぞれランクインした。
その他、公開6週目の9位『ウィキッド 永遠の約束』は、累計で動員124万人、興収20億円を突破した。また「第98回アカデミー賞」でジェシー・バックリーが主演女優賞に輝いたクロエ・ジャオ監督作『ハムネット』は11位スタートとなった。
4月10〜12日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第2位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
第3位：『私がビーバーになる時』
第4位：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』
第5位：『超かぐや姫！』
第6位：『鬼の花嫁』
第7位：『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』
第8位：『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』
第9位：『ウィキッド 永遠の約束』
第10位：『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』
【写真で見る】4月10〜12日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開から6週連続首位だった『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、ついに首位陥落。週末金土日動員7万6600人、興収9800万円という数字で、累計では動員311万人、興収39億円を突破している。
6位は、公開3週目の『鬼の花嫁』、7位には公開4週目の『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』が、8位には公開5週目の『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が、それぞれランクインした。
その他、公開6週目の9位『ウィキッド 永遠の約束』は、累計で動員124万人、興収20億円を突破した。また「第98回アカデミー賞」でジェシー・バックリーが主演女優賞に輝いたクロエ・ジャオ監督作『ハムネット』は11位スタートとなった。
4月10〜12日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第2位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
第3位：『私がビーバーになる時』
第4位：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』
第5位：『超かぐや姫！』
第6位：『鬼の花嫁』
第7位：『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』
第8位：『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』
第9位：『ウィキッド 永遠の約束』
第10位：『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』