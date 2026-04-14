◆米大リーグ ヤンキース１１ｘ―１０エンゼルス（１３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ヤンキース戦に先発し、３回１／３を４安打４失点。今季４度目の先発マウンドでも初勝利は遠く、防御率７・５０に悪化した。試合はヤンキースが９回逆転サヨナラ勝ちで連敗を５で止めた。

初回は試合前の時点で打率２割１分８厘と“スロースタート”となっていたヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）に５号先制２ランを献上。２回には８番カバジェロに今季１号の２ランを浴びた。３回にはグリチェクのホームラン級の大飛球を中堅・トラウトが好捕するなど味方が左腕を盛り立てたが、３回までに７５球を要した。ジャッジに浴びた一発は打球速度１１６・２マイル（約１８７キロ）で、ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、今季のメジャーの本塁打の中で最も速い本塁打だった。

エ軍打線が４点を奪って同点とした直後の４回は１死からゴールドシュミットにこの日４つ目の四球を与え、初回に一発を食らっているジャッジを迎えたところで降板。２番手アンダーソンがジャッジを空振り三振に仕留めるなど後続を抑えたため、菊池の黒星の可能性はなくなった。

３月にはＷＢＣに初出場した今季の菊池は、この日まで３試合で０勝２敗、防御率６・７５だった。７日（同８日）の本拠地・ブレーブス戦では日本人投手では史上６人目の通算１０００投球回を達成したが、５回６安打４失点で自身２連敗となっていた。

壮絶な打ち合いとなった試合は６回にトラウトが出場１４試合ぶりとなる３号３ランで同点。しかし、直後にジャッジが今季初の１試合２発となる６号ソロで勝ち越した。だが、エンゼルスは７回にまたまた追い付くと、８回にはトラウトが今季初の１試合２発となる４号２ランで勝ち越し。それでも、ヤンキースは２点を追う９回に３得点。グリシャムもこの日２発目となる２号２ランで１０―１０に追いつき、最後は無死二、三塁からマクマーンが四球を選んだ球がロマノの暴投となり、サヨナラ勝ちとなった。