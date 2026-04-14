論争やスキャンダルも多かった。特に2017年、義務警察として服務中だったT.O.Pの大麻吸引、2019年にV.Iが中心となった「バーニングサン事件」はグループのイメージに大きな打撃を与え、存続の危機に追い込んだ。2019年のV.I脱退に続き、2022年にはT.O.Pが契約終了とともに「チームに迷惑をかけたくない」として脱退した。

しかし2024年、G-DRAGONが3枚目のソロアルバム『Übermensch』で復帰し、「3人組BIGBANG」活動の号砲を打ち上げた。SOLとD-LITEがフィーチャリングしたタイトル曲『HOME SWEET HOME』の3人体制ステージがヒットしたためだ。G-DRAGONは昨年のワールドツアーで動員した観客数が約82万5000人（39公演）に達し、韓国ソロ歌手史上最大規模を記録した。同時期、BTS（防弾少年団）のJ-HOPEは約52万4000人（33公演）、BTSのJINは約35万3000人（20公演）だった。

メンバー全員がアルバムのプロデュースに参加するなど「アーティスト型アイドル」の先駆けとなった点でも、BIGBANGはK-POP史において意義ある足跡を残した。大衆文化評論家のチョン・ドクヒョン氏は「それまでK-POPアイドルは『カル群舞』（メンバー全員の動きが揃ったダンス）が特徴の量産型グループという汚名があったが、BIGBANGがアーティストとしてK-POPアイドルのアイデンティティを拡張させた」とした。「ファッションアイコン」「トレンドセッター」としてのG-DRAGONのシャネルアンバサダーとしての活動も、アイドルによるグローバル高級ブランドアンバサダーの先駆けともいえる。

米国のMZ世代の間で2000年代半ば〜2010年代初頭の文化を「ニュートロ」として消費する流行が広がっていることも、BIGBANGにとって追い風となった。当時活動の頂点にあったBIGBANGのアルバム『MADE』は「K-POPクラシック」として消費されている。昨年、G-DRAGONの『HOME SWEET HOME』がショートフォームチャレンジで流行し、BIGBANGの全盛期を知らない10代にも人気を集めた。イム・ヒユン評論家は「最近の海外K-POPファンは、BIGBANGが韓国でBTSより人気があるという点にも関心を持っている」と伝えた。