「オオオオオオオオ〜」

12日（現地時間）午後10時40分、米ロサンゼルス（LA）インディオの砂漠にある野外ステージ。宇宙が爆発する映像と赤い光の強烈な照明の中、旗を振るダンサーたちが登場した。続いてBIGBANG（ビッグバン）の楽曲『BANG BANG BANG』の導入部が流れると、歓声が響き渡った。旗とダンサーのジャケットには、5人のメンバーを象徴する『MADE』アルバム（2016年発売）のシンボルが描かれていた。続いて3人のBIGBANGメンバー（G-DRAGON・SOL・D-LITE）がステージに登場すると、会場を埋め尽くした観客は両手を振りながら歓声を上げた。

デビュー20周年を迎えたBIGBANGが、米国最大の音楽フェスティバル「コーチェラ」のステージに立った。BIGBANG名義での活動は、2022年4月に発売されたアルバム『Still Life』以来、4年ぶりだ。

この日BIGBANGは15曲をライブで披露した。代表曲『BANG BANG BANG』『FANTASTIC BABY』だけでなく、メンバーD-LITEのトロットソロ曲『ナルバキスン（Look at me, Gwisun）』『限度超過』、G-DRAGONが昨年発表した『POWER』なども含まれていた。これに先立ち2020年にもT.O.Pを含む4人体制でコーチェラに招待されたが、新型コロナウイルスのパンデミックにより中止となった。その間にT.O.Pも脱退し、3人体制に再編されたBIGBANGは、この日メインステージである屋外ステージ（Outdoor Theatre）のフィナーレを華やかに飾った。この日の公演についてロサンゼルス・タイムズは「腹筋を露わにしたBIGBANGは、致命的な魅力を放つパーティー曲でステージを埋め尽くした」と報じた。彼らは19日にももう一度コーチェラのステージに立つ。今年中にBIGBANGの20周年記念カムバック活動も予定されている。

2006年にデビューしたBIGBANGは、個性が際立ちつつ幅広い層に響く音楽で、長年にわたり活動を続けてきた。第2世代アイドルとしては珍しかったヒップホップベースのK-POPを志向し、多くのヒット曲を残した。熱狂的なファンだけでなく一般層もヒット曲を知っている、事実上最後の「国民アイドル」との評価もある。『LIES』『HARU HARU』『FANTASTIC BABY』『BANG BANG BANG』だけでなく、イ・ムンセの『赤い夕焼け』リメイク版（『(Sunset Glow』）はイベントの定番曲として挙げられる。男性ファンが多い点もBIGBANGの特徴だ。音楽評論家のイム・ヒユン氏は「BIGBANGの音楽特有の『ヒップホップ・スウェグ』は男性ファンにも響き、『チャプサルトク』のようなサビは韓国的でありながら創意的に取り入れられ、幅広い人気を集めた」と評価した。