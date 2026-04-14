七葉が運営する、抹茶・日本茶をテーマとするグローバルカフェブランド「nana’s green tea」

nana’s green teaから、初夏のシーズンメニューとして「honey & lemon」をテーマにしたパフェとドリンクが販売されます☆

nana’s green tea「honey & lemon」はちみつレモンのレアチーズパフェ／フローズンはちみつレモネード

販売期間：2026年4月21日（火） 〜6月25日（木）※なくなり次第終了

テイクアウト：可能 ※ テイクアウト・店内ともに同価格です

ドリンクセット：対象（自由が丘店は対象外）

販売店舗：nana’s green tea全店 ※ 一部店舗にて、販売を行っていない場合もあります

自由が丘で2001年に誕生した七葉が運営するグローバルカフェブランド「nana’s green tea」

国内外で抹茶・日本茶をテーマにしたカフェ業態として最大規模を誇ります。

そんなnana’s green teaの季節限定メニューとして、瀬戸内産レモンを使用した自家製はちみつレモンのパフェとドリンクが登場。

ベースは、瀬戸内産レモンと国産百花はちみつを使用した自家製はちみつレモンです。

華やかな香りの柑橘「しらぬい（不知火）」と屋久島産オーガニック和紅茶を使ったゼリーをアクセントに加え、軽やかで奥行きのある味わいに仕上げられたメニューを紹介していきます☆

※はちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には与えないでください

はちみつレモンのレアチーズパフェ

価格：1,680円（税込）

柑橘の爽やかさとクリームチーズのコクが重なり合う、初夏にぴったりのパフェ。

2025年に発売され好評を博したレモンに「しらぬい」を掛け合わせ、香りと味わいに奥行きを持たせています。

味わいの核となるのは、オリジナルのレモンあんを使用した店舗で仕込むレアチーズクリーム。

瀬戸内産レモンを使用したオリジナルの「レモンあん」とクリームチーズに、アクセントの瀬戸内レモンピールを混ぜ、和と洋が調和する味わいに仕立てています。

クリームチーズは、農業国フランスの中でも有数の酪農地帯といわれるノルマンディー地方で作られたものを使用。

やさしく軽やかでありながらコクのある生乳の風味を活かすため、塩味を抑えて仕上げています。

軽やかな口どけと包み込むような余韻を楽しめるクリームチーズです。

フローズンはちみつレモネード

価格：780円（税込）

2025年に人気を博したドリンクをアップデートし、さらに柑橘の味わいを感じられるフローズンドリンクに仕上げた「フローズンはちみつレモネード」

フローズン部分には、店舗仕込みのはちみつレモンのシロップとしらぬい果汁をベースに、柑橘の味わいを余すことなく閉じ込めています。

ひと口目からしっかりと爽やかな柑橘の風味を感じられる一杯です。 ​

トップに屋久島産オーガニック和紅茶を使用したゼリーをのせることで、スイーツ感覚でお楽しめるのもポイント。

さらに、自家製はちみつレモンの果肉を加えることで、みずみずしい酸味と食感のアクセントをプラスしています。 ​

瀬戸内産レモンを使用した自家製はちみつレモンを使った「honey & lemon」シリーズ。

nana’s green teaにて2026年4月21日より販売される「はちみつレモンのレアチーズパフェ」と「フローズンはちみつレモネード」の紹介でした☆

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