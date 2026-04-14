「髪の毛燃えちゃった」個室サウナのVIPルームで爆発火災　隣の店も天井崩落、間一髪で店主は難逃れる　神奈川

神奈川・厚木市にあるサウナ店で火災が発生、混乱する様子をカメラが捉えていた。隣接する店も被害を受け、店主は間一髪で爆発を免れたという。

個室サウナ店が爆発…隣の店も被害

神奈川・厚木市で11日、撮影されたのは、火災報知機とサイレンが鳴り響く現場。救急車や消防車が次々と駆け付けている。

この日、個室サウナ店を火元とした火事が起きていた。

爆発を伴い、隣の店の天井も崩れめちゃくちゃになっているのも確認できる。

隣の店の店主は、数秒違えば爆発に巻き込まれていたと話す。

店を出た直後…数秒の差で難を逃れた店主

隣の店の店主：

店の中にいったん入って、出た途端に爆発した。ぼーん！けがは一応なくて、（店を）出た途端に爆発したので、帽子をかぶっていたのが飛んで、髪の毛が燃えちゃった。これでも（事故後に）伸ばしてきたから。もっと縮れていた。

警察によると、サウナ店は営業中で一番奥のVIPルームが燃えたという。

客たちは、全員避難してけが人はいなかった。

サウナ店の出火原因は調査中だ。

（「イット！」 4月13日放送より）