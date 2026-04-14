山田優、キッチンで“春の手料理”を披露 洗練されたシックなインテリアに反響「綺麗でかっこいい」「みりん同じかも！」
俳優・小栗旬（43）の妻でモデルの山田優（41）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。手料理の様子やプライベートショットを多数公開した。
【動画・写真】「こんな大人になりたい」シックなキッチンで“春の手料理”を披露する山田優 ※7枚目
投稿では「最近のものやちょっと前のものを！」とコメントし、複数の動画や写真をアップ。撮影のオフショットや私生活の一コマが収められている。
中でも注目を集めたのが、シックで洗練されたキッチンでの料理シーン。菜の花を丁寧にカットする様子や、湯通し、味付けまでの工程が公開されており、手際の良さが際立つ内容となっていた。
仕上がった一皿は、シンプルながらも美しい盛り付けで、鮮やかな緑の菜の花にかつお節が散りばめられた上品な和風料理となっており、日常的に料理を楽しんでいる様子がうかがえる。
投稿に対しファンからは、「みりん同じかも！」「綺麗でかっこいい」「楽しい撮影ありがとう」「こんな大人になりたいです！」といった声が寄せられていた。
【動画・写真】「こんな大人になりたい」シックなキッチンで“春の手料理”を披露する山田優 ※7枚目
投稿では「最近のものやちょっと前のものを！」とコメントし、複数の動画や写真をアップ。撮影のオフショットや私生活の一コマが収められている。
中でも注目を集めたのが、シックで洗練されたキッチンでの料理シーン。菜の花を丁寧にカットする様子や、湯通し、味付けまでの工程が公開されており、手際の良さが際立つ内容となっていた。
仕上がった一皿は、シンプルながらも美しい盛り付けで、鮮やかな緑の菜の花にかつお節が散りばめられた上品な和風料理となっており、日常的に料理を楽しんでいる様子がうかがえる。
投稿に対しファンからは、「みりん同じかも！」「綺麗でかっこいい」「楽しい撮影ありがとう」「こんな大人になりたいです！」といった声が寄せられていた。