犬に与えてはいけない『危険なおもちゃ』５選

皆さんは愛犬にどのようなおもちゃを与えていますか。ここでは、犬に与えると事故に繋がる恐れのある与えてはいけないおもちゃの特徴をまとめました。下記に当てはまるおもちゃは、なるべく与えることを控え、もしも与える場合は必ず監視してください。

1.口にすっぽり収まるサイズ感

犬の口にすっぽり収まるサイズのおもちゃは、トラブルを招く危険があります。なぜならば、うっかり飲み込んでしまうと、喉に詰まらせてしまったり、腸閉塞などの危険な症状を招く恐れがあるからです。

犬用のおもちゃではあまり見かけませんが、お子様が遊ぶおもちゃなどは、小さなサイズのおもちゃも多くあるので、うっかり与えてしまうと誤飲事故を起こしかねません。

2.耐久性が低く簡単に壊れるもの

犬の噛む力は、飼い主の想定をはるかに超えていることが多々あります。そのため、耐久性の低いおもちゃを与えると、すぐに破壊されてしまうことも珍しくありません。

犬用のおもちゃは比較的丈夫に作られていますが、中には犬の噛む力が強すぎて、1日～1週間ほどで壊れてしまうものもたくさんあります。壊れたおもちゃは、破片を飲み込んだり、中の綿を飲み込んだりして、窒息や腸閉塞が懸念されます。

そのため、ぬいぐるみなどの壊れやすいおもちゃは、飼い主の目の届く範囲で遊ばせましょう。

3.小さな装飾や部品が付いているもの

小さな装飾や部品が付いているものは、可愛らしいデザイン性の高いものが多いです。しかし、犬たちはこうした装飾品に「かわいい」と思わず、破壊衝動が刺激されてしまいます。

すると、うっかり壊して飲み込んでしまい、消化不良などを引き起こす恐れがあるので危険です。

犬用おもちゃには、小さな装飾や部品が付いているものはなるべく避けて、シンプルな装飾の少ないものを選んであげましょう。

4.歯に負担がかかるほど硬いもの

壊れやすいおもちゃも危険ですが、硬すぎるおもちゃ（骨など）も犬の歯に負担をかけてしまうので控えることが推奨されています。

犬の歯はハサミのような形状なので、うっかり力を入れすぎてしまうと、歯が割れたり欠けたりする恐れがあるのです。

したがって、動物の骨や鹿の角、牛の蹄などのあまりにも硬すぎるものは控え、適度に頑丈なおもちゃを見つけましょう。

5.先端が尖っているもの

犬用おもちゃではあまり見かけませんが、先端が尖っている部分があるものは、怪我のリスクが高いので与えないでください。夢中で遊んでいる際に切り傷を作ってしまったり、目にあたり失明する危険もあります。

犬にとって安全なおもちゃの特徴は？

では、犬にとってどのようなおもちゃが安全なのでしょうか。犬のおもちゃを選ぶときは、以下のポイントに注目し、安全性の高いものを選びましょう。

口にすっぽり入りきらないかどうか（誤飲の危険性） 耐久性に問題がないか うっかり飲み込んでしまう装飾品はついていないか 当たると怪我をするような要素はないか 古くなり壊れかけている部分はないか

基本的には以上のポイントをクリアしていれば、問題なく安全に遊べるでしょう。

ただし、どのようなおもちゃにも絶対はありません。お留守番させるときなど、愛犬が1匹で過ごすときは、少しでも耐久性に不安があるおもちゃ（プラスチック製、ぬいぐるみなど）は与えず、留守番時でも誤飲や歯が折れる（破折）危険性のない、安全な知育玩具などを選ぶようにしましょう。

まとめ

紹介した危険な特徴を持つおもちゃは、犬が誤飲して窒息したり腸閉塞を起こしたり、怪我を負ったりするリスクがあります。なるべく与えることは避けて、もしもぬいぐるみなどで遊ばせる場合は、飼い主の目が届く範囲で遊ばせましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)