俳優の志尊淳さんは4月12日、自身のInstagramを更新。さまざまなイケメンショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：志尊淳さん公式Instagramより）

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俳優の志尊淳さんは4月12日、自身のInstagramを更新。さまざまな格好いい姿を披露しました。

【写真】志尊淳のイケメンショット

「志尊くんの笑顔可愛い」

志尊さんは「『10回切って倒れない木はない』第1話ご覧頂きありがとうございました」とつづり、17枚の写真を載せています。タキシード姿やラフな洋服など、多くのファッションを披露。主演ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）のオフショットのようで、魅力あふれるイケメンショットとなっています。

この投稿にファンからは「志尊くんの笑顔可愛い」「好きビジュすぎる」「オフショットありがとうございます」「相変わらずかっこいいし！」「かっこよすぎたよ」「イケメンすぎて苦しい」と、絶賛の声が集まりました。

「31歳になりました」

5日には「31歳になりました」と、イケメンな誕生日ショットを披露した志尊さん。ホールケーキを手に持ち、カメラに向かってピースをする姿など多くの写真を載せていました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)