「イケメンすぎて苦しい」志尊淳、主演ドラマオフショでイケメン姿を披露！ 「好きビジュすぎる」
俳優の志尊淳さんは4月12日、自身のInstagramを更新。さまざまな格好いい姿を披露しました。
【写真】志尊淳のイケメンショット
この投稿にファンからは「志尊くんの笑顔可愛い」「好きビジュすぎる」「オフショットありがとうございます」「相変わらずかっこいいし！」「かっこよすぎたよ」「イケメンすぎて苦しい」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】志尊淳のイケメンショット
「志尊くんの笑顔可愛い」志尊さんは「『10回切って倒れない木はない』第1話ご覧頂きありがとうございました」とつづり、17枚の写真を載せています。タキシード姿やラフな洋服など、多くのファッションを披露。主演ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）のオフショットのようで、魅力あふれるイケメンショットとなっています。
「31歳になりました」5日には「31歳になりました」と、イケメンな誕生日ショットを披露した志尊さん。ホールケーキを手に持ち、カメラに向かってピースをする姿など多くの写真を載せていました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)