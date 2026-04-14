東芝ライフスタイルは、全自動洗濯機「ZABOON（ザブーン）」の新製品として、衣類が出し入れしやすい「ロー＆ビッグ投入口」を採用した「AW−12DPB6」「AW−10DPB6」を6月、「AW−9DPB6」「AW−8DPB6」を7月から発売する。

今回、12／10kgタイプ（同社2025年機種AW−12DPB5／10DPB5／10DHB5）において好評を得ている「ロー＆ビッグ投入口」を9／8kgタイプにも採用。投入口を広く、槽の底を浅くすることで衣類の出し入れのしやすさが向上した。また、洗浄効果を高める「抗菌ウルトラファインバブル洗浄W」を12／10kgタイプに続いて9／8kgタイプにも搭載。繊維の奥の皮脂汚れをしっかり落として衣類の黄ばみを予防する。



左から：「AW−9DPB6」「AW−8DPB6」

「ロー＆ビッグ投入口」を初めて採用した昨年発売の12／10kgタイプでは、衣類の出し入れのしやすさなど使い勝手において市場で好評を博し、ユーザーの人々から多くの反響を得た。そこで今回9／8kgタイプ「AW−9DPB6」「AW8DPB6」においても同様のデザインを採用。投入口の幅・奥行きをそれぞれ約5％拡大（同社2025年機種AW−9DP5／8DP5（投入口の幅：388mm 奥行き：306mm）と2026年機種AW−9DPB6／8DPB6（投入口の幅：409mm 奥行き：324mm）との比較）し、槽の底を浅くすることで衣類の出し入れのしやすさが向上した。

洗浄機能では、「抗菌ウルトラファインバブル洗浄W」を12／10kgタイプに続いて9／8kgタイプにも搭載。洗いだけでなく、すすぎもウルトラファインバブル水となった。2本の大流量シャワーによって、ウルトラファインバブルを含む洗剤液を衣類に浸透させて、繊維の奥の皮脂汚れをしっかり落として黄ばみを抑制するとともに、残った洗剤の洗浄成分もしっかりすすげる。また、洗濯のたびに「Ag＋抗菌水」で衣類を抗菌して部屋干し臭の原因菌が繁殖するのを防ぐ。

新製品の特長は、衣類が出し入れしやすい「ロー＆ビッグ投入口」を採用した。使いやすさに配慮した「クリアウィンドウ」と「バック操作パネル」を採用している。「抗菌ウルトラファインバブル洗浄W」と「大流量シャワー」による高い洗浄力となっている。直接糸くずに触れることなく捨てられる「糸くずフィルター」で、お手入れ性に配慮した。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

AW−12DPB6：6月

AW−10DPB6：6月

AW−9DPB6：7月

AW−8DPB6：7月

東芝ライフスタイル＝https://www.toshiba-lifestyle.com/jp