

「45g クリスプ ビーフコンソメ味」

カルビーは、“ザクッ”とした食感が特長の成型ポテトチップス（ジャガイモをスライスしたのではなく、いったんフレーク状にしたものを成型した生地で作ったポテトチップス）「クリスプ」から、肉のうま味をアップさせた「クリスプ ビーフコンソメ味」を4月20日からリニューアル発売する。

カルビーは、成型ポテトチップス市場の活性化を狙いとして、2016年8月に筒包装形態の「ポテトチップスクリスプ」を初めて発売した。2024年3月には包装形態を袋包装にして「クリスプ」としてリニューアル。包材の重量を約8割削減し、省資源化を実現した。また、従来品では筒に入れるためにチップスを整列する必要があったが、袋形態では整列が不要となったことで、味付け方法を改良。味のムラが少なくなり、後味まで楽しめるようになった。昨年10月から、“みつけたら願いが叶う！？「ホシ型クリスプ」”がランダムで入っており、特別な「クリスプ」を探す楽しさも加わった。



「105g クリスプ ビーフコンソメ味」

これまでの「旨味コンソメ味」は、肉と野菜のバランスよいうま味が特長だったが、今回リニューアルを決定。よりビーフのうま味とスパイス感をアップさせることで、後味まで濃厚な味わいに仕上げた。また、中身の改良にあわせて味名も「ビーフコンソメ味」に変更し、パッケージの上下の帯も肉を想起させる色合いに刷新した。特に、「コンソメ味」が好きな人に楽しんでもらいたい商品になっている。

「クリスプ」はザクッと食感で、手軽に楽しめる食べごたえのあるマッシュポテトチップス。「クリスプ ビーフコンソメ味」は、ポテトの味に負けない、満足感のある味わいを目指し、肉のうま味をアップした。後味まで濃厚な味わいが楽しめる。

パッケージは、味名を「ビーフコンソメ味」に変更し、袋の上下には肉をイメージした茶色を配色することで、肉を想起させるように工夫した。

マッシュポテトチップスと、ポテトチップスの違いについて、「ポテトチップス うすしお味」などのポテトチップスは生のジャガイモをそのままスライスして油で揚げている。対して、マッシュポテトチップスの「クリスプ」は、乾燥したジャガイモをマッシュポテトのように潰してフレーク状にしたものを成型し、油で揚げている。原料や製法が違うため、味や見た目、食感が異なる。また、その製法から成型ポテトチップスとも呼ばれている。

［小売価格］

45g クリスプ ビーフコンソメ味：140円

105g クリスプ ビーフコンソメ味：260円前後

（すべて税込）

［発売日］4月20日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp