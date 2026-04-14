ギンビスは、九州限定で「ミニアスパラガス 柚子胡椒味」を4月20日から販売する。九州を訪れた際には、九州でしか味わえないフレーバーをぜひ賞味してほしい考え。

九州エリア限定の新しい味「ミニアスパラガス 柚子胡椒味」が登場した。柚子の爽やかな香りと唐辛子のピリッとした辛さがクセになる、後引くおいしさが特徴になっている。最初は柚子胡椒の塩味と辛味が立ち、後から生地のやさしい甘みが広がる「しょっぱ甘い」ハーモニーで、おやつやおつまみにも最適だとか。



柚子をかぶったミニアスパラくん

パッケージは、柚子胡椒を連想させる爽やかな緑色を採用。柚子をかぶった愛らしいミニアスパラくんが目を引くデザインに仕上げた。お土産として配りやすい小分け包装で、さまざまなシーンで活用できる。九州ならではの特別な味わいを、ぜひみんなで楽しんでほしい考え。



「アスパラガスビスケット」

「アスパラガスビスケット」は1968年に発売されたロングセラー商品。当時のビスケットといえば、丸形や楕円形、四角い形状が主流だった中、経営方針である“3つのI”のひとつ「Independent（独創性）」の考えのもと革新的なスティック型で発売。発売当初から現在まで巾着のパッケージはデザインがほとんど変わっていない。

素朴な甘じょっぱさが魅力で、からだに優しい食物繊維とカルシウムを配合。8つの節があることが特長で、“外はカリッと、中はサクッと”した食感が楽しめる。

［小売価格］800円（税別）

［発売日］4月20日（月）

ギンビス＝https://ginbis.co.jp