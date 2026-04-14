中日は14日、「ガールズシリーズ2026」が開催される6月5日の西武戦（バンテリンドームナゴヤ）で、愛知県岡崎市出身の俳優で5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」のメンバーとしても活躍する佐野勇斗がセレモニアルピッチを務めると発表した。

球団を通じた佐野のコメントは以下の通り。

「人生2度目のセレモニアルピッチ。前回は120キロのボールを投げようと意気込んだのですが、まさかのワンバンド...。あの日の悔しさを忘れたことはありません。今回こそは、昔から何度も通ったバンテリンドームの球場でたくさんの皆様の前で120キロのど真ん中ストレートを...川上憲伸さんのような、真っすぐをミットにぶち込めるように頑張りたいと思います！そして今回は、僕が大好きだった井端弘和さんの背番号６を背負ってマウンドに上がります。是非、120キロの僕の球をお楽しみに。ドラゴンズが盛り上がり、素晴らしいシーズンになることを心から応援しています。

頑張れ！ドラゴンズ！」

佐野は昨年の「ガールズシリーズ」でもセレモニアルピッチに登場。投球はワンバウンドながら球速は109キロを計測した。