【漢字クイズ】「鶯」はなんて読む？春告鳥とも呼ばれる鳥の名前！

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日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「鶯」はなんて読む？

見慣れない難しい字ですが、漢字の下半分に「鳥」が入っていますね。

これはその見た目のとおり、ある鳥の名前をあらわす漢字です。

いったい、なんと読むのかわかりますか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「うぐいす」でした！

鶯は、小鳥の一種。背中は茶色がかった緑色、お腹側は白っぽい色をしています。

梅の花が咲くころに「ホーホケキョ」と鳴き始めることから、「春告鳥（はるつげどり）」と呼ばれることも。

鶯という漢字自体は鳥のウグイスを指すほか、「鳥の羽が美しい」という意味ももっています。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
・『普及版　字通』（平凡社）

ライター Ray WEB編集部