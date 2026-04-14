【漢字クイズ】「鶯」はなんて読む？春告鳥とも呼ばれる鳥の名前！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「鶯」はなんて読む？
見慣れない難しい字ですが、漢字の下半分に「鳥」が入っていますね。
これはその見た目のとおり、ある鳥の名前をあらわす漢字です。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「うぐいす」でした！
鶯は、小鳥の一種。背中は茶色がかった緑色、お腹側は白っぽい色をしています。
梅の花が咲くころに「ホーホケキョ」と鳴き始めることから、「春告鳥（はるつげどり）」と呼ばれることも。
鶯という漢字自体は鳥のウグイスを指すほか、「鳥の羽が美しい」という意味ももっています。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
・『普及版 字通』（平凡社）
ライター Ray WEB編集部