◆メニコン杯 第２９回関東ボーイズリーグ大会 ファーストステージ ▽Ｂエリア第２節ブロック８ 上里北武ボーイズ９−０上州ボーイズ＝５回コールド ▽同 上里北武ボーイズ６−０新潟ボーイズ（４月５日・忍保パブリック公園野球場）

Ｂエリア第２節は、上里北武ボーイズの猛打がさく裂し上州ボーイズ、新潟ボーイズに連勝した。

１２イニングで１７安打１５得点と、ホームグラウンドを駆け巡った上里北武ナイン。３番・小林煌季は初戦・上州戦の初回先制二塁打など２試合３安打２打点。４番・川田群士（ともに３年）は２戦目の新潟戦初回先制適時打など２試合４安打３打点と、主軸を中心にバットが好調だった。

「上州戦で勢いづきました。上位陣が出る、つなぐ、かえす、という働きをしてくれました」と金澤正樹監督（４２）の表情も緩む。小林は新潟戦で右翼ポール際に大飛球。本人も「入ったと思いました」。打球は惜しくも風に流されファウルとなり、通算１０本目ならず。矢沼輝主将（３年）は「投打も連係も、まだ足りない部分がある」と、連勝にも気を引き締めていた。