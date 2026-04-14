京都観光は朝活からスタート「牛カツ京都勝牛」初の朝食メニューが登場！！

京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」、阪急京都線「烏丸駅」26番出口直結というアクセス抜群の立地に、朝からまるで旅館のような豪華な朝食がいただけるお店がオープンしました。卓上の鉄板にて仕上げる”京都名物”ちりめん山椒、京都観光におすすめの出来たての美味しさを体験できる 「牛カツ京都勝牛 四条烏丸SUINA室町店」をご紹介します。

朝食の提供は、「牛カツ京都勝牛 四条烏丸SUINA室町店」のみの提供！

朝は7時30分から開店しており、朝食の時間帯の7時30分から10時まで勝牛初の予約可能！人気店なので待ち時間なしで来店可能なのは嬉しいです。

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自身で仕上げる”京都名物”ちりめん山椒

お料理を注文後、”京都名物”ちりめん山椒が届きます。ちりめんじゃこ・お出汁・自家製の山椒だれを鉄板で軽く火入れします。立ちこめるいい香りは食欲が湧き、お写真動画映えもバッチリ。お料理が届くまでに贅沢な逸品が出来上がります。

黒毛和牛の西京漬け焼き 朝御飯

華やかなに盛り付けられた豪華な朝食。京都らしい西京味噌で漬け込んだ黒毛和牛、ちりめん山椒体験、ごはん、小箱に詰まったたくさんのおかずは、どちらからいただくか迷うほどの品数です。

黒毛和牛の西京漬け焼き

厚切りにカットされた「黒毛和牛の西京漬け焼き」。焼き加減はレアで、ジューシーな脂と西京味噌のまろやかで上品な味わいが広がります。

“京都名物”ちりめん山椒

つやつやの炊き立てご飯に乗せていただきます。お出汁の風味豊かな味わいに、爽やかな山椒が上品。

ご飯は、おひつにて提供

ご飯は、木のおひつにて提供されるので自分好みの量やタイミングでお茶碗によそいます。さめずに温かいまま、ふっくらご飯を楽しめます。

銀鮭の熟成塩麴焼き 朝御膳

和定食といえば”銀鮭”。ふっくらとお出汁たっぷりの出汁巻き玉子に、ご飯のお共にはかかせない焼き海苔、牛タンの吸物など、メインのおかず以外はどちらの和定食を注文しても同じお料理がつくので、メインのお料理をシェアして楽しむことも可能です。

銀鮭の熟成塩麴焼き

ボリューム満点の大きな銀鮭、柔らかでほろほろとほぐれる身は、優しい甘さと銀鮭の旨味、ご飯が止まらなくなる美味しさ。

朝御膳は計13品！！朝から贅沢に、お造りまで入った小箱には、たくさんのおかずが入っています。柴漬け・肉海苔・生湯葉、生田楽、本日の小鉢、「肉海苔は、店内でも販売されているので、お土産やギフトにもオススメです。

広々とした店内は、カウンター席～テーブル席があり、お一人さま～グループ～ご家族でお食事をお楽しみいただけます。壁には京都出身のアーティスト「だるま商店」の書き下ろした、京都と勝牛のカラフルな世界が描かれております。

京都観光の朝の始まりから、ランチタイム～ディナータイムまで、「牛カツ京都勝牛 四条烏丸SUINA室町店」にて、お食事をお楽しみいただけます。

牛カツ京都勝牛 四条烏丸SUINA室町店

TEL075-744-1740

営業時間 7:30-22:00(L.O.21:30)

※朝食 7:30-10:00

・黒毛和牛の西京漬け焼き 朝御飯：3,740円(税込)

・銀鮭の塩麴焼き 朝御膳：3,080円(税込)