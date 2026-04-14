佐藤浩市、息子・寛一郎と“ダンディーな”親子2ショット「三國DNAを感じる」「なんて格好いい親子なの」「ソックリっす」
俳優の寛一郎（29）が13日、自身のインスタグラムを更新し、父で俳優の佐藤浩市（65）との洗練された親子2ショットを公開した。
【写真】「三國DNAを感じる」佐藤浩市＆息子・寛一郎の“ダンディーな”親子2ショット
投稿では「Bloodline.」とコメントを添え、2月28日発売の『GQ JAPAN』4月号（コンデナスト・ジャパン）通常版で撮影された、モノクロでスタイリッシュな2ショットなどを披露。重厚感のあるソファに腰掛ける姿や、洗練されたファッションに身を包んだ姿など、親子そろってクールな雰囲気が漂うカットが並んでいる。
カラー写真では落ち着いた空間の中でそれぞれ異なるポーズを見せており、世代を超えた存在感と圧倒的なオーラが際立つ仕上がりに。親子ならではの空気感と、どこか似た表情や雰囲気も印象的な投稿となっていた。
この投稿に対し、ファンからは「なんて格好いい親子なの」「ソックリっす」「カッコ良すぎます」「素敵な親子」「目力がすごい」「三國DNAを感じる」といった称賛の声が寄せられている。
【写真】「三國DNAを感じる」佐藤浩市＆息子・寛一郎の“ダンディーな”親子2ショット
投稿では「Bloodline.」とコメントを添え、2月28日発売の『GQ JAPAN』4月号（コンデナスト・ジャパン）通常版で撮影された、モノクロでスタイリッシュな2ショットなどを披露。重厚感のあるソファに腰掛ける姿や、洗練されたファッションに身を包んだ姿など、親子そろってクールな雰囲気が漂うカットが並んでいる。
この投稿に対し、ファンからは「なんて格好いい親子なの」「ソックリっす」「カッコ良すぎます」「素敵な親子」「目力がすごい」「三國DNAを感じる」といった称賛の声が寄せられている。