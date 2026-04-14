5月17日をもって営業を終了する神奈川県・イオンシネマ海老名にて、クロージングイベントとして『スター・ウォーズ』シリーズ全11作品が一挙上映されることが決定した。

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1993年4月に日本初のシネマコンプレックスとして開業したイオンシネマ海老名（旧称：ワーナー・マイカル・シネマズ 海老名）。国内の一般顧客向け劇場として初めてジョージ・ルーカススタジオ公認の「THX」サウンドシステムを装備した7番スクリーンのサウンド効果が話題を呼び、全国からファンが来場するほどの人気を博した。1997年には年間観客動員数100万人を突破するなど長年にわたり愛されてきたが、開業から33年、母店であるイオン海老名店の休業に伴い閉館することとなった。

今回のイベントでは、“スター・ウォーズの聖地”としても知られる同館の最大劇場であるTHXシアター（7番スクリーン）にて、4月24日より『スター・ウォーズ』シリーズ全11作品を順次上映。全回コスプレでの鑑賞も可能となっている。また、クロージング上映作品として、『グレイテスト・ショーマン』や『ボヘミアン・ラプソディ』『おくりびと』などの上映も予定されている。

さらに、母店であるイオン海老名店の協力のもと、4月24日から5月17日にかけて店内に“海老名「スター・ウォーズ」ロード”が誕生。正面入口から劇場までの動線が『スター・ウォーズ』一色にラッピングされ、館内での関連商品の販売も予定されている。なお、“海老名「スター・ウォーズ」ロード”には、5月22日公開の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のキャラクターたちも登場する。

最終上映日となる5月17日には、来場者全員にオリジナルクリアファイル（非売品）をプレゼント。表面にTHX導入の7番スクリーンの座席表、裏面に「イオンシネマ海老名」の文字をあしらった特別なデザインとなっている。また、最終上映時にはクロージングセレモニーも行われる予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）