大混戦！初出場選手が首位ターン アマチュアも上位争い【ネクヒロ第3戦】
＜CR?ATION DREAM CUP （1日競技）◇14日◇千葉バーディクラブ（千葉）◇6,176ヤード・パー72＞マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第3戦「CR?ATION DREAM CUP」が千葉県にある千葉バーディクラブでスタートした。大会は1日で争われ、前半を終えて4アンダーとした兼松亜衣、浅井つかさ、島田紗、大内瑞喜、アマチュアの山本唯依が首位タイに並ぶ混戦となっている。
ネクヒロ第3戦LIVE配信中！3打差に17選手の大混戦！
1打差の3アンダーには桑村美穂、山田もゆ、元ナショナルチームメンバー飯島早織らが続く展開。2アンダーグループに相場彩那、石川夢香、和田純怜、貞永葵生、柳藍佳、早坂はる菜、嶋谷妃紗がいる。第2戦で優勝の早川夏未は1アンダーで開幕戦を制した久世夏乃香、昨年のマイナビランキング1位林亜莉奈らと並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第3戦リーダーボード
姉・麗香と共にランウェイも経験 臼井蘭世は大舞台の経験を胸に今季初V狙う【ネクヒロ第3戦】
大きくなりました！176センチの長身・桑村美穂は幼稚園から通う練習場で調整Vへ！【ネクヒロ第3戦】
アマチュアにも効果的なネクヒロ竹原美悠流・トリプルトラックの使い方【ネクヒロ第3戦】
佐久間朱莉が自己最高位更新の30位 ウー・チャイェンがトップ100入り【女子世界ランキング】
ネクヒロ第3戦LIVE配信中！3打差に17選手の大混戦！
1打差の3アンダーには桑村美穂、山田もゆ、元ナショナルチームメンバー飯島早織らが続く展開。2アンダーグループに相場彩那、石川夢香、和田純怜、貞永葵生、柳藍佳、早坂はる菜、嶋谷妃紗がいる。第2戦で優勝の早川夏未は1アンダーで開幕戦を制した久世夏乃香、昨年のマイナビランキング1位林亜莉奈らと並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第3戦リーダーボード
姉・麗香と共にランウェイも経験 臼井蘭世は大舞台の経験を胸に今季初V狙う【ネクヒロ第3戦】
大きくなりました！176センチの長身・桑村美穂は幼稚園から通う練習場で調整Vへ！【ネクヒロ第3戦】
アマチュアにも効果的なネクヒロ竹原美悠流・トリプルトラックの使い方【ネクヒロ第3戦】
佐久間朱莉が自己最高位更新の30位 ウー・チャイェンがトップ100入り【女子世界ランキング】