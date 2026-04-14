NHK「おかあさんといっしょ」の元うたのおにいさんで歌手の杉田あきひろ（60）が13日、自身のインスタグラムを更新。逮捕から10年で思いをつづった。

「2016年4月13日、僕は逮捕され東京の湾岸警察署に勾留されました。あれから10年が経ちました」と投稿。「この10年いろんな事がありました」としみじみ。「信頼も仕事も全てを失って長野ダルクにお世話になりつつ、もがき苦しんだ3年間。そこで背中を押していただいて再開できた歌手活動。今の自助グループの仲間との出逢い。福祉の世界との出逢い。中咽頭癌などの病魔との闘い。まだまだ数えきれない」とつづった。

「でも本当に多くのみなさんが支えてくださり、励ましてくださり、いま僕はそれを乗り越え地に足をつけ胸を張って生きる事ができています。そして10年もクリーンな日々を過ごせている！」と杉田。「ゼロではなくマイナスからの再出発でしたが、予想もしなかった新しい未来が待っていました。そしてこの先もっともっと闘い続けたいと考えている自分がいます。10年前の僕には想像も出来なかった、人間らしい生き方です」と胸を張った。

「『一度過ちを犯した人間でも再び社会の有用な一員となれる』長野ダルクで学んだこの言葉が嘘でない事を、僕はこれからも自助グループの大切な仲間と一緒に身をもって実践していきたいと思います」と決意を記し、俳優の高知東生らとのショットも投稿。

「もちろんまだまだ僕は依存症からの回復途上の人間です。でも苦しい時、孤独を感じて揺れてしまう時、仲間の顔や頑張りが目に浮かんで思い留まる事ができています。仲間の力と存在に心から感謝です！」とつづった。

「そしてこんな僕の生き方が、いま苦しんでいる人の小さな希望になれたら本当に嬉しいです。まだまだ僕は歌い続けます！それでも初心を忘れず…『今日一日』です。2026年4月13日 杉田あきひろ」と締めた。

杉田は16年4月に覚醒剤取締法違反で逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けた。