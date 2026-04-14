日テレ・黒田みゆアナ、“番組移籍”→大悟「よかった…元気そうで」
お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）が、13日深夜放送の日本テレビ系バラエティー『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59）に出演。この日から番組進行を担当する同局・黒田みゆアナウンサーに意味深発言し、共演の芸人にツッコまれた。
【番組カット】ドッキリで就任を知った黒田みゆアナ
番組冒頭、黒田アナは「本日から新たに進行を担当します、日本テレビアナウンサーの黒田みゆです。よろしくお願いいたします」とあいさつ。大悟は「黒ちゃん、よかった…元気そうで」と笑顔で意味深に語り掛けると、黒田アナも照れ笑い。その様子をみた共演の芸人たちが「なになになに？」「怪しそうやな」「どういう関係？」ツッコんでいた。
黒田アナは、日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に番組スタート時から出演。3月27日の放送を持って卒業する際、同番組MCの武田真一アナ、山里亮太に涙ながらに感謝を伝えていた。4月からは、同局系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55〜、日曜 前7：30〜）にも日曜4代目MC、同局系バラエティー『沸騰ワード10』（毎週金曜 後7：56〜後8：54）の進行役も務めている。
【番組カット】ドッキリで就任を知った黒田みゆアナ
番組冒頭、黒田アナは「本日から新たに進行を担当します、日本テレビアナウンサーの黒田みゆです。よろしくお願いいたします」とあいさつ。大悟は「黒ちゃん、よかった…元気そうで」と笑顔で意味深に語り掛けると、黒田アナも照れ笑い。その様子をみた共演の芸人たちが「なになになに？」「怪しそうやな」「どういう関係？」ツッコんでいた。