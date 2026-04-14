【WRC世界ラリー選手権】第4戦 クロアチア・ラリー（4月10日〜12日）

【映像】目の前で土手ヒット→観客後退りする衝撃光景

日本人ドライバーの勝田貴元が逆転で2連勝を飾ったWRC（世界ラリー選手権）第4戦は、滑りやすいトリッキーな路面が牙を剥き、トラブルが続出したが、その中でフォードのマシンが危うくコースアウトしかけた衝撃の光景が見られた。

クロアチア・ラリーは、全ステージがターマック（舗装路）で行われるが、農道や林道で他車が走ることでコース上に砂利や泥がたまって滑りやすくなる。ドライバーには路面状況の変化を読んで瞬時に判断することが求められる、想像以上にハードなラリーだ。フォードのジョン・アームストロングは31歳のアイルランド人ドライバー。5年前にジュニアWRCのクロアチア・ラリーで優勝を果たして得意としており、今季が初めてのトップカテゴリーへのチャレンジながら、競技初日からステージ2位や3位を獲得していた。

アームストロングはSS11で2位を獲っていたが、同じコースを走るSS14の前半では右フロントタイヤをパンクさせてしまう。すかさずマシンを修復してコースへ復帰すると、このアクシデントによるタイムロスを挽回すべくひたむきに走っていた。

数名のギャラリーが反射的に後退りする様子も

しかし、ステージ終盤の右コーナーで車体がふらついた瞬間、アウト側へコースアウトしかけた。実況の布施宏倖アナウンサーも思わず「あぁ…流れてしまった！」と叫んだが、アウト側は盛り上がった土手のようになっており、マシンをヒットしながらもコースへ復帰。解説の山本氏によれば、「舗装路用のタイヤで非舗装路を走るリスク」と、コーナー内側をショートカットして走る「インカット」が砂利や土を巻き上げ、コース上が滑りやすくなっているのだという。

この時、路肩で観戦していた数名のギャラリーが反射的に後退りする様子も捉えられていたが、視聴者からは、「乗り上げた！」「妖精さんもびっくり」「もう泥浮いてグリップしてないやん」「浮いた土に乗って滑ったね」「オーバースピード気味かフロント滑ってた」など、ドライバーと観客を危ぶむコメントも見られた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）