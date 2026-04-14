◆メニコン杯 第２９回関東ボーイズリーグ大会 ファーストステージ ▽Ａエリア第１節ブロック１１ 仙台ボーイズ２−１名取常磐ボーイズ ▽同 名取常磐ボーイズ６−５大洋ボーイズ（４日・白河グリーンスタジアム）

Ａエリア第１節で、名取常磐ボーイズは投打の中心選手が初戦で負傷退場するなか、１勝１敗と踏ん張った。

仙台戦の３回１死、名取常磐の３番・高橋大地主将（３年）が自打球を左膝に当て、ベンチへ下がる。そのまま代打が送られ、無念の途中交代。公式戦初先発だった主将は、その裏のマウンドを芝多駿斗（３年）に譲った。急きょ登板した右腕が好投も、７回１死満塁で、守備が乱れサヨナラ負けを喫した。

「緊張しました。けがをしてしまったけど、２試合目は皆が頑張りました」と高橋大主将はナインをたたえた。投打の柱を欠いた大洋戦は、序盤から打線が活発でリードを奪う。そして１点差に迫られ７回２死二塁で、中前打を中堅・亀山弘道（２年）からのダイレクト送球で本塁封殺。同点を阻止し勝利。「仙台戦は打線がつながらず、大洋戦は主将不在のなか、守備でリズムを作ってみんなで戦いました」と石垣恭和監督（２７）は選手を褒めていた。

［大洋］二塁から小川隼主将（３年）が三塁を蹴り、本塁を回り込むようにスライディング。が、間一髪でアウト。名取常磐に１点及ばず。「個人プレーが多いですが、力はある。目標は全国大会出場です」と高橋純一監督（５５）。３安打の小川は「基礎的なことをして全国をつかみたい」と、昨夏東北選抜大会８強入りした経験を糧に練習に励む。