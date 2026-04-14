バイオリカバリー事業を展開するブルークリーン株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役：藤田隆次）は、３０歳以上５９歳以下の男女２０００人を対象に、「親の孤独死に関する不安」について独自調査を実施し、１４日に発表した。

親の孤独死に不安を感じるかを聞いたところ、両親ともに亡くなっている方・あてはまるものはないと回答した方を除く１２５７人のうち４７・１８％が「不安を感じる」と回答した。

両親が２人暮らしをしている場合、不安を感じる人の割合は３９・２％にとどまった一方で、「親が一人暮らしをしている」ケースでは６０・７％と６割を超える結果となった。また、両親がそれぞれ別々に一人暮らしをしている場合も５３・３％と高い水準となっている。

親の孤独死に不安を感じる理由として最も多かったのは、「遠方に住んでおり、すぐに駆けつけられない」で３４・４％。また、「費用面の備えができていない（２４・０％）」「家族間で役割分担の話し合いができていない（２３・０％）」「親の財産状況を把握していない（２２・６％）」など、事前準備に関する項目も上位に挙がる結果となった。

親の孤独死を防ぐための取り組みについて聞いたところ、「何もしていない」と回答した人は２０・８％。一方で、実施している対策としては、「こまめに連絡を取る（３９・２％）」「定期的に訪問する（３４・２％）」など、日常的なコミュニケーションを中心とした内容が多く見られた。そのほか、「同居の検討（１３・４％）」「施設入居の検討（７・６％）」「近隣や知人による見守り（７・６％）」といった対応も一定数確認されている。