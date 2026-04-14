■これまでのあらすじ

妻が裏切りの証拠写真を見せた途端、夫はしどろもどろになって言い訳を始めた。彼女がSNSで事細かにふたりの関係を投稿していることを告げると、さすがに観念したのか夫は土下座して謝罪する。家族が大事と言うが、それならなぜ裏切ったのか…。



夫と話しているだけでは埒が明かないので、彼女と直接話し合うことにしました。どんな女性が現れるのかと思ったら…、彼女は一言目から「本命です」と自信たっぷりの顔で現れたのです。

人の家庭を壊そうとしている自覚は…全くないようでした。さらに、私に「別れてくれるんですよね」と当然のことのように返してきました。夫が別れる気はないと言っても、愛されているのは自分だと主張して…。どうやら、夫は彼女に「妻のことはもう愛してない」と言っていたようです。そして、彼女は言いました。「愛されてないのに隣にいる方がおかしい」と…。妻の私が、なんでこんなに馬鹿にされないといけないの？

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)