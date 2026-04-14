「初めまして、旦那さんの本命です」堂々と宣言する夫の彼女…その自信はどこからくるの？【同じ女に二度奪われた夫 Vol.8】
■これまでのあらすじ
妻が裏切りの証拠写真を見せた途端、夫はしどろもどろになって言い訳を始めた。彼女がSNSで事細かにふたりの関係を投稿していることを告げると、さすがに観念したのか夫は土下座して謝罪する。家族が大事と言うが、それならなぜ裏切ったのか…。
妻が裏切りの証拠写真を見せた途端、夫はしどろもどろになって言い訳を始めた。彼女がSNSで事細かにふたりの関係を投稿していることを告げると、さすがに観念したのか夫は土下座して謝罪する。家族が大事と言うが、それならなぜ裏切ったのか…。
夫と話しているだけでは埒が明かないので、彼女と直接話し合うことにしました。
どんな女性が現れるのかと思ったら…、彼女は一言目から「本命です」と自信たっぷりの顔で現れたのです。
さらに、私に「別れてくれるんですよね」と当然のことのように返してきました。
夫が別れる気はないと言っても、愛されているのは自分だと主張して…。どうやら、夫は彼女に「妻のことはもう愛してない」と言っていたようです。
そして、彼女は言いました。
「愛されてないのに隣にいる方がおかしい」と…。
妻の私が、なんでこんなに馬鹿にされないといけないの？
※この漫画は実話を元に編集しています
(ウーマンエキサイト編集部)