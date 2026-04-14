きょうは各地で初夏の陽気になり、夏日になる所もあるでしょう。

【写真を見る】東海地方 夕方以降は雨の所も… あすは午後中心に広く雨 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/14 昼）

正午前の名古屋市内は、薄い雲が広がっています。名古屋では午前9時半ごろには気温が20℃を超え、日差しのもとでは汗ばむ陽気になっています。

きょうの午後は晴れ間もありますが、次第に雲が広がる見込みです。岐阜県では夕方以降、三重県では夜遅くには雨の降り出す所があるでしょう。



予想最高気温は名古屋や豊橋、高山で25℃と、各地で夏日になる見込みです。津では20℃と、過ごしやすい気温になるでしょう。

あすは午後を中心に広く雨

【週間予報】

あす水曜日は、午後を中心に広く雨が降るでしょう。あさって木曜日は、天気が回復し、名古屋や岐阜では夏日になる予想です。



その先も、来週にかけて晴れる日が多くなるでしょう。名古屋では、5月下旬並みの暑さになる日がありそうです。



この先は、こまめな水分補給など暑さ対策を心がけましょう。